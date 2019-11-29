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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL (DHA)
29.11.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Piyasa değeri 7 milyon TL... Boğaz'daki arsanın satışına izin verilmedi

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Piyasa değeri 7 milyon TL... Boğaz'daki arsanın satışına izin verilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Kandilli sırtında buluna  Boğaz manzaralı ve son derece değerli arazinin satışı, belediye meclisinde oy çokluğuyla reddedildi. CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'li üyelerin Koruma Kurulu kararı gerektiği gerekçesiyle satışa karşı çıkmasını eleştirdi. AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise parsellerin sit koruma alanında kaldığını, Koruma Kurulu’ndan izin alınmadığı için satışa onay vermediklerini söyledi. Bu arada söz konusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

İBB Emlak Müdürlüğü’nün teklifi olarak 11 Kasım’da Belediye Meclis gündemine gelen ve komisyonlara havale edilen Üsküdar Kandilli’deki bitişik iki parselin satışı, AK Parti grubunun oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi. Toplam büyüklüğü 440 metrekare olan satışa konu teklifle ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunda, "Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi 957 ada, 3 ve 4 parsel ile ilgili teklife konu parseller sit koruma alanında kaldığından, satış için kurul kararı gerektiğinden, satış talebinin reddi, komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

CHP’LİLER KOMİSYON RAPORUNA ŞERH KOYDU

İBB Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda olduğu için uygun görülmeyen, satış teklifi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporuna CHP’li üyeler şerh düştü.

CHP’nin şerh yazısında ise şöyle denildi:
"Teklif dosyası Ümraniye ve Üsküdar’da bulunan toplam 3 taşınmazın satışı için Meclis’e sunulmuştur. Taşınmazların üçünün de satışında hukuki engel bulunmamaktadır. Buna rağmen komisyonunuzun AK Parti'li üyeleri sadece Ümraniye’de bulunan taşınmazın satışını onaylamış, Üsküdar’daki arsaların satışına ret oyu vermiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait Üsküdar’da arsa vasfında bulunan 957 ada 3 ve 4 parsellerin üzerinde hiçbir yapı bulunmamaktadır. Arsayı mevcut hali ile satın almak isteyenlerin bulunduğu da dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Arsaların satışında yasal bir engel bulunmadığı gibi, Belediyemizin mevcut mali durumu karşısında atıl durumda bulunan arsanın satılarak gelir elde edilmesi kamu yararına da uygundur. Bu nedenlerle Üsküdar’da bulunan arsaların satışına ret kararı veren komisyon çoğunluk kararına CHP komisyon üyeleri olarak katılmıyoruz."

Satılmasına izin verilmeyen Kandili’deki parseller 1960 yılında İBB mülkiyetine geçmişti.

Piyasa değeri 7 milyon TL... Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi
YASAL OLUP OLMADIĞI TARTIŞILMALI

CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu parsellerin satışına AK Parti'li üyelerin kurul kararı gerektiği gerekçesiyle karşı çıkmasını eleştirdi. Balyalı, "Eğer arsaların satışına yasal bir engel var ise zaten Belediye bu arsaları satamaz. Belediye elbette ki satış için gereken izinleri aldıktan sonra işlemleri başlatacaktır" dedi.

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise söz konusu arsaların satışının yasalara aykırı olduğunu, konuyu komisyon toplantısında CHP’li üyelere de anlattıklarını söyledi. Kaynar, "Koruma Kurulu’ndan izin alınacağını söylüyorsunuz. O zaman izin alındıktan sonra teklifi Meclis'e sunun. Biz neden yasal izni alınmamış bir satışa onay verelim" diye konuştu.

Piyasa değeri 7 milyon TL... Boğazdaki arsanın satışına izin verilmedi
VİLLALAR BÖLGESİ

İBB’nin satışa çıkardığı, ancak Belediye Meclisi’nden onay alamadığı arsa, Kandilli’de villalar bölgesinde bulunuyor. Yakın bölgedeki villaların fiyatları gazete ilanlarına göre 8- 10 milyon TL civarında. Yakın bölgede bulunan arsaların metrekare fiyatları da yine gazete ilanlarına göre 16-18 bin TL aralığında. Bu verilere göre, söz konusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

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