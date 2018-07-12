Boğaz’da tek yetkili Cumhurbaşkanlığı
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’yle bir çok kurum ve kuruluşun yasası lağvedilirken; bunlardan en dikkat çekeni, Boğaziçi İmar Kurulu oldu.
Boğaziçi’nde özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak adlandırılan ve Boğaziçi’nin korunması amacı taşıyan bölgede, şimdiye kadarki tüm imar kararları, Büyükşehir Belediyesi’nin kararı, Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu’nun onayı ile hayata geçiriliyordu. Boğaziçi İmar Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından oluşturulmuştu. Son kararname ile bu kurul kaldırıldı. Bu kurulun görevleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na verildi. Cumhurbaşkanı’nin atayacağı isimlerden oluşacak bu kurul, boğaz bölgesinin korunması için alınacak kararlarda tek yetkili olacak. Kurul kararları, Cumhurbaşkanı onayıyla hayata geçirilecek. Kurul’un kuruluş amacı Boğaziçi imar uygulamaları gereği, kamu yatırımlarının planlanması olarak açıklandı. Çalışma sistemine ilişkin ayrıntılı kararname yayınlanması, özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için korunan alanların geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.
İHALE İSTİSNASI
Öte yandan aynı kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı için bazı hizmet ve mal alımları Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkartıldı. Düzenlemenin bu bölümleri, “Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisler ve başkanlıklarda, Türkiye’nin tanıtımı, ülkedeki yatırım veya finans kaynaklarının artırılması veya dijital dönüşüm teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yaptıkları mal ve hizmet alımları” istisna tutuldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde savunma ve güvenlik gerekçeli tüm alımlar, pazarlık usulüyle yapılacak.
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