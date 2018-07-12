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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN
12.07.2018 - 22:59, Son Güncelleme:

Boğaz’da tek yetkili Cumhurbaşkanlığı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Boğaz’da tek yetkili Cumhurbaşkanlığı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’yle bir çok kurum ve kuruluşun yasası lağvedilirken; bunlardan en dikkat çekeni, Boğaziçi İmar Kurulu oldu.

Boğaziçi’nde özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak adlandırılan ve Boğaziçi’nin korunması amacı taşıyan bölgede, şimdiye kadarki tüm imar kararları, Büyükşehir Belediyesi’nin kararı, Boğaziçi İmar Yüksek Kurulu’nun onayı ile hayata geçiriliyordu. Boğaziçi İmar Kurulu, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı başkanlığında Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından oluşturulmuştu. Son kararname ile bu kurul kaldırıldı. Bu kurulun görevleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na verildi. Cumhurbaşkanı’nin atayacağı isimlerden oluşacak bu kurul, boğaz bölgesinin korunması için alınacak kararlarda tek yetkili olacak. Kurul kararları, Cumhurbaşkanı onayıyla hayata geçirilecek. Kurul’un kuruluş amacı Boğaziçi imar uygulamaları gereği, kamu yatırımlarının planlanması olarak açıklandı. Çalışma sistemine ilişkin ayrıntılı kararname yayınlanması, özellikle “sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi” olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için korunan alanların geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.

İHALE İSTİSNASI
Öte yandan aynı kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı için bazı hizmet ve mal alımları Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkartıldı. Düzenlemenin bu bölümleri, “Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisler ve başkanlıklarda, Türkiye’nin tanıtımı, ülkedeki yatırım veya finans kaynaklarının artırılması veya dijital dönüşüm teknolojik gelişimin sağlanması amacıyla yaptıkları mal ve hizmet alımları” istisna tutuldu. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde savunma ve güvenlik gerekçeli tüm alımlar, pazarlık usulüyle yapılacak.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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