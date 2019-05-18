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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boğaz trafiğinde keson teyakkuzu

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Boğaz trafiğinde keson teyakkuzu

1915 Çanakkale Köprüsü’nde inşaat çalışması hızla ilerlerken, batırma işlemi tamamlanan kesonun testleri ve diğer kesonun batırma işlemi için boğaz trafiğinde teyakkuza geçiliyor.

Yapı Merkezi, Limak İnşaat, Koreli SK ve Daelim tarafından kurulan Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ’nin (ÇOK A.Ş.) inşaat çalışmasını yürüttüğü köprünün Avrupa yakasında yükseleceği ayağın keson batırma işlemi tamamlandı. İnşaası tamamlanan kule kesonunun testleri yapılacak, testler başarılı olursa, Asya yakası tarafındaki ayağın yükseleceği kesonun batırma işlemine başlanacak. Bu doğrultuda 20 Mayıs günü boğazdaki gemi trafiğinin 24 saat boyunca tek yönlü işlemesi planlandı. Bu tarihte boğazda, 12 saat kuzey-güney, 12 saat de güney-kuzey hattı çalışır halde olacak. Bunun ardından boğaz 12 saat boyunca gemi trafiğine tamamen kapanacak. Daha sonra 36 saat boyunca boğazda tekrar, tek yönlü trafik sağlanacak. Operasyonun gidişatına göre, bu süre 72 saati bulabilecek. Kule kesonlarını batırma operasyonunun 24 Mayıs Cuma günü de dahil olmak üzere toplam beş gün sürmesi öngörülüyor. Keson, köprü ve rıhtım gibi yapıların mevcut sudan zarar görmemesi için kullanılan bir temel türü olarak biliniyor.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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