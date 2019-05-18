Boğaz trafiğinde keson teyakkuzu
1915 Çanakkale Köprüsü’nde inşaat çalışması hızla ilerlerken, batırma işlemi tamamlanan kesonun testleri ve diğer kesonun batırma işlemi için boğaz trafiğinde teyakkuza geçiliyor.
Yapı Merkezi, Limak İnşaat, Koreli SK ve Daelim tarafından kurulan Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ’nin (ÇOK A.Ş.) inşaat çalışmasını yürüttüğü köprünün Avrupa yakasında yükseleceği ayağın keson batırma işlemi tamamlandı. İnşaası tamamlanan kule kesonunun testleri yapılacak, testler başarılı olursa, Asya yakası tarafındaki ayağın yükseleceği kesonun batırma işlemine başlanacak. Bu doğrultuda 20 Mayıs günü boğazdaki gemi trafiğinin 24 saat boyunca tek yönlü işlemesi planlandı. Bu tarihte boğazda, 12 saat kuzey-güney, 12 saat de güney-kuzey hattı çalışır halde olacak. Bunun ardından boğaz 12 saat boyunca gemi trafiğine tamamen kapanacak. Daha sonra 36 saat boyunca boğazda tekrar, tek yönlü trafik sağlanacak. Operasyonun gidişatına göre, bu süre 72 saati bulabilecek. Kule kesonlarını batırma operasyonunun 24 Mayıs Cuma günü de dahil olmak üzere toplam beş gün sürmesi öngörülüyor. Keson, köprü ve rıhtım gibi yapıların mevcut sudan zarar görmemesi için kullanılan bir temel türü olarak biliniyor.
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