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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boğalara kalite için sperm testi

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Boğalara kalite için sperm testi

TARIM ve Orman Bakanlığı, et kalitesini artırmak için 97 boğaya sperm testi yaptı. Koyun ve keçi türü hayvanlar için soy kütüğü çalışmalarının bittiğini açıklayan Bakanlık, ıslaha yönelik kayıt sisteminin de tamamlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden her yıl boğa ve aygır spermi ithal ediyor. Bakanlık, son dönemdeki döl kontrolü çalışmasıyla 2019 yılı ağustos ayı itibariyle Holstein ırkında 92, Simental ırkında bir baş ve Brown-Siwiss ırkından 4 olmak üzere toplam 97 baş boğanın sperm testini tamamladı. Bu testler sonrasında çok daha verimli hayvanların üretimi söz konusu olabilecek. Böylece et kalitesi de ciddi biçimde artacak.

Bakanlık, Damızlık Değer Tespiti Projesi ile Türkiye’nin elindeki hayvanların gen haritasını da çıkarıyor. 2019 yılı ağustos ayı itibariyle 10 bin baş siyah alaca ırkı hayvan kanını da inceleyen Bakanlık, bu hayvanların izolasyon ve genotipleme (genetik kodların tamamı) çalışmalarını tamamlandı. Sayının 25 bin baş hayvana ulaşması için çalışmalar sürüyor. Islah çalışmalarına yönelik olarak sığır türü hayvanlarda “Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü” projeleri de yürüten Bakanlık, manda türünde kayıtlar tutmaya başladı. Koyun ve keçi türü hayvanlar için ıslaha yönelik kayıt sistemi ise tamamlandı. Tüm çalışmalarla ilerleyen dönemde Türkiye’de et ve süt kalitesinin artırılması hedefleniyor.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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