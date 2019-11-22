Boğalara kalite için sperm testi
TARIM ve Orman Bakanlığı, et kalitesini artırmak için 97 boğaya sperm testi yaptı. Koyun ve keçi türü hayvanlar için soy kütüğü çalışmalarının bittiğini açıklayan Bakanlık, ıslaha yönelik kayıt sisteminin de tamamlandığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı et ve süt kalitesini arttırmak için farklı ülkelerden her yıl boğa ve aygır spermi ithal ediyor. Bakanlık, son dönemdeki döl kontrolü çalışmasıyla 2019 yılı ağustos ayı itibariyle Holstein ırkında 92, Simental ırkında bir baş ve Brown-Siwiss ırkından 4 olmak üzere toplam 97 baş boğanın sperm testini tamamladı. Bu testler sonrasında çok daha verimli hayvanların üretimi söz konusu olabilecek. Böylece et kalitesi de ciddi biçimde artacak.
Bakanlık, Damızlık Değer Tespiti Projesi ile Türkiye’nin elindeki hayvanların gen haritasını da çıkarıyor. 2019 yılı ağustos ayı itibariyle 10 bin baş siyah alaca ırkı hayvan kanını da inceleyen Bakanlık, bu hayvanların izolasyon ve genotipleme (genetik kodların tamamı) çalışmalarını tamamlandı. Sayının 25 bin baş hayvana ulaşması için çalışmalar sürüyor. Islah çalışmalarına yönelik olarak sığır türü hayvanlarda “Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü” projeleri de yürüten Bakanlık, manda türünde kayıtlar tutmaya başladı. Koyun ve keçi türü hayvanlar için ıslaha yönelik kayıt sistemi ise tamamlandı. Tüm çalışmalarla ilerleyen dönemde Türkiye’de et ve süt kalitesinin artırılması hedefleniyor.
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