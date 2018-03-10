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Boğa piyasası 10. yaşına giriyor

Reuters
10.03.2018 - 09:13 | Son Güncelleme:

Piyasalarda yükseliş trendinin bir sonucu olan Boğa piyasası, yarın 9. yaşını geride bırakacak. Uzmanlara göre tarihin en uzun süreli boğa piyasası rekoru kırılabilir.

Piyasalarda yükseliş trendinin bir sonucu olan boğa piyasası, yarın 9. yaşını dolduracak.  Reuters'ın analizine göre, uzmanlar boğa piyasasının yaşlanmasına rağmen, küresel ekonomik büyümenin ve güçlü şirket gelirlerinin desteğiyle "tarihin en uzun ömürlü boğa piyasası" rekorunu kırabilir.

Boğa piyasası, en uzun ömrünü teknoloji patlamasının meydana geldiği Ekim 1990-Mart 2000 arasında yaşamıştı. Bugün piyasalara hakim olan boğa piyasasının, bu rekoru kırması için 6 ay daha hayatta kalması bekleniyor. Uzmanlara göre şu andaki görünüm, bu rekorun kırılacağı yönünde.

New York'taki danışmanlık şirketi B. Riley FBR'den piyasa uzmanı Art Hogan, "Boğa piyasaları yaşlılıktan değil resesyon ve ekonomik durgunluktan ölüyor" dedi. Hogan, "Gelirlerdeki artış, bu yıl haftalık bazda daha da iyiye gidecekmiş gibi görünüyor" diye konuştu.

BOĞA PİYASASINI ZOR BİR DÖNEM BEKLİYOR

Öte yandan birçok uzman, aynı sürecin 2019'da devam etmesinin zor olduğu görüşünde. Artan oynaklık ve enflasyona yönelik endişeler nedeniyle boğa piyasasını bundan sonra zor bir süreç beklediğine dikkat çekiliyor.

Schroders Investment Management yatırım uzmanı Jonathan Mackay, "2019'da aynı rakamları yakalamak çok zor. Gelecek yıl muhtemelen o kadar iyi bir yıl olmayacak. Büyük ihtimalle bu döngünün son aşamasına girildi" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın analizine göre, piyasalarda ekonomideki aşırı ısınma sonucu Fed'in faiz artırımına gitmesinin boğa piyasasının sonunu getirebileceği yönünde endişeler giderek artıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi kararı sonucu ticaret savaşı çıkacağı kaygısı da, piyasalarda olumsuz etki yaratabilir.

Buna karşın mevcut görünüm, boğa piyasasının bir süre daha piyasalardaki hakimiyetini koruyacağını gösteriyor.

 

Etiketler: Boğa piyasası , Schroders Investment Management , piyasalar
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