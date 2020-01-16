Boeıng maximum kayıpta

Şirketten yapılan açıklamada, Etiyopya ve Endonezya’da düşen ‘737 Max 8’ tipi uçakların uçuşunun durdurulmasından sonra 2019 yılı içinde Boeing’e verilen 87 ticari uçak siparişinin iptal edildiği kaydedildi. İptallerde 737 Max tipi uçakların güvenliği ile ilgili yaşanan tartışmaların etkisi olduğu değerlendirilirken, şirket yetkilileri en son aralık ayında 3 adet 737 Max uçak siparişinin iptal edilerek, 787 Dreamliners modelle değiştirildiğini aktardı. Boeing sözcüsü, şirkette 2019 yılı öncesi en son ne zaman sipariş iptali ile karşılaştıklarını hatırlamadığını belirterek, “Şu kesin ki son 30 yılda böyle bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARA MAİL ATTI

Öte yandan, Boeing’in Avrupa rakibi Airbus’a ise 2019 yılı içinde 768 yeni uçak siparişi verildiğine işaret edildi. 737 Max’in uçuşlarının durdurulması nedeniyle Boeing’in 2007’den bu yana en düşük seviye olan yıllık 380 ticari uçak teslimatında bulunduğu aktarıldı. Boeing CEO’su Dave Calhoun, çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, 737 Max’i tekrar uçuşlara sokmanın en öncelikli işleri olduğunu vurgulayarak, “Bunu halledeceğiz, bu işi düzelteceğiz” şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi.

THY’YE 150 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

, BOEING 737 MAX krizinin ardından THY’nin 150 milyon dolarlık tazminat alacağı açıklanmıştı. Türk Hava Yolları (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklamayı yapmıştı: “Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı.”

BİRÇOK ÜLKEDEN İPTAL GELMİŞTİ

BOEING, geçen yıl ‘737 Max 8’ tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı kazalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan kazaların ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’nın da bulunduğu birçok ülke, ‘Boeing 737 Max’ tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçakların uçuşuna kapatmıştı.