Boeing CEO'su Muilengburg: 737 Max yazılım güncellemesinde ilerleme var
Uçuşlardan çekilen Boeing 737 Max uçaklarına ilişkin olarak testler yapılmaya devam ediliyor.
Boeing CEO'su Denins Muilenburg şirketin 737 Max modeli için yazılım güncellemesi çalışmalarında istikrarlı bir ilerleme sağlandığını ve sertifikalandırma işlemi öncesinde son test uçuşunun yapıldığını duyurdu.
Twitter hesabından bir video paylaşan Muilenburg, şirketin 737 Max modeli uçaklarının Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarının uçakların güç kaybını engelleyen yazılımları nedeniyle olduğunun belirlenmesiyle, yazılım güncellemelerini test ettiklerini ve istikrarlı bir ilerleme sağladıklarını açıkladı.
Muilenberg, "Dün güncellenen yazılımı kullanarak ilk resmi mühendislik testini tamamladık. Bu sertifkalandırma öncesinde son testimizdi" dedi.
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