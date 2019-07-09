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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

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Boeing 737 satışlarında kritik düşüş

Boeing şirketinin, 737 model uçaklarının satışlarında yılın ilk çeyreğine göre ciddi düşüş yaşandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci çeyreğinde 24 adet 737 model uçak siparişi tamamlanarak teslim edildi. Yılın ilk çeyreğinde 89 adet 737 model uçak teslim eden şirket, bu model uçakların satışında yüzde 73 oranında düşüş kaydetti.

Boeing şirketi, önceki gün Suudi Arabistan'a ait düşük bütçeli havayolu şirketi Flyadeal'in 5,9 milyar dolarlık 30 adet Boeing 737 Max siparişi ön anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Flyadeal, Airbus şirketinden 30 adet A320 model uçak sipariş etmişti. Boeing'in tarihinde daha önce hiçbir müşterisi, bu kadar yüksek sayıda siparişini iptal edip Airbus'a yönelmemişti.

Diğer yandan Paris Havacılık Fuarı'nda İngiltere ve İspanya'ya ait havayolu şirketleri 200 adet 737 Max modeli almayı istediklerini açıklamıştı. Halen 4 bin 500 tamamlanmamış 737 Max siparişi bulunan Boeing'in müşterilerinin çoğu, siparişlerini iptal edecekleri yönünde açıklamada bulunmadı.

BOEİNG 737 MAX KRİZİ

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin öldüğü kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının ve "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye girmesinin etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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