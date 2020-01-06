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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 06.01.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Boeing 737 Max'in yaralarını sarmaya çalışıyor

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Boeing 737 Max'in yaralarını sarmaya çalışıyor

Boeing, MAX 737 krizi nedeniyle daha fazla borçlanma planlıyor.

ABD'li uçak imalatçısı Boeing Co, 737 MAX jetlerini yere indirdikten sonra mali durumunu güçlendirmek için daha fazla borçlanmayı planlıyor.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Boeing elinde nakit tutmak amacıyla bazı sermaye harcamalarını ertelemeyi, satın alma işlemlerini askıya alacak ve araştırma-geliştirme harcamalarını azaltmayı değerlendiriyor.

Boeing, Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

Boeing'in hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.2 düşüşle 328.80 dolara indi.

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