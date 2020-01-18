Boeing 737 Max yazılımında bir sorun daha!

ABD merkezli uçak şirketi Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının teknik inceleme sırasında uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun keşfedildiğini açıkladı.

Boeing'den yapılan açıklamada, "Gerekli güncellemeleri yapıyor ve FAA (ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi) ile birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Önceliğimiz 737 Max'in güvenli olması ve hizmete dönmeden önce tüm yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamaktır" denildi.



Ayrıca teknik incelemelerde bu tarz sorunların tespit edilmesinin amaçlandığı ve Boeing'in sorunu çözmeyi hedeflediği bildirildi.



HİSSELER DÜŞTÜ



Boeing'in söz konusu açıklaması, geçtiğimiz hafta yapılan sistem testlerinde, 737 Max tipi 2 yolcu uçağına ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki iddiaların ardından geldi. Yapılan açıklamanın ardından Boeing'in hisseleri yüzde 1.9 oranında değer kaybederek 325,75 dolara kadar geriledi.