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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.07.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Boeing 737 Max uçağı üretimini sonlandırabilir

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Boeing 737 Max uçağı üretimini sonlandırabilir

Boeing, uçuşlarının askıya alınmasının daha fazla devam etmesi halinde 737 Max’ın üretimini imalatını durdurabileceği uyarısında bulundu. 

Boeing firması dün yaptığı açıklamada firmanın problemli 737 Max sebebiyle bu zamanki çeyrek yıllık dönemlerde görülmemiş bir şekilde 3.4 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Dünya genelinde kural düzenleyicilerin uçuş engeli koymaya devam etmeleri halinde 737 Max’nin üretimi azaltmayı ya da üretimi tamamen durdurmayı düşünebileceklerini söyledi.

Bununla birlikte Boeing’in patronu Dennis Muilenburg’in gelecek ekim ayında 737 Max’ın yeniden havalanacağına inandığı kaydedildi.

Mart ayında, Etiyopya Hava Yollarına ait Boing 737 Max’ın düşerek 157 kişinin ölmesi üzerine bu modelin uçuşları durulmuştu. Etiyopya uçağının düşmesinden 5 ay önce de Lion Hava yollarının Boeing 737 Max uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde 150 ülkede müşterisi bulunan halen uçuş güvenlik kuruluşlarının onayını bekliyor.

Boeing’un patronu Muilenberg, uçak yapımcısının operatörlerle haftalık görüşme yaptıklarını bu arada 737 Max’ın modifiye edilen uçak uçuş kontrol programının 225 uçuş simülatör oturumunda test edildiğini söyledi.

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