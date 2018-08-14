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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
14.08.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Bodrum'un ünlü oteli 30 milyon Euro’ya satıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Bodrum'un ünlü oteli 30 milyon Euro’ya satıldı

Bodrum Kervansaray otel satıldı. Mega Varlık Yönetim şirketinin sahip olduğu oteli iş insanı Şaban Kayıkçı’ya aldı. 30 milyon Euro’ya satılan otelin devir işlemleri bu hafta yapılacak. Bir yıldır kapalı olan otelin önümüzdeki sezon yeni bir isimle hizmete alınacağı öğrenildi.

KERVANSARAY Grubu’na bağlı Bodrum’daki otel, geçen yıl Mart ayında icra ihalesi ile satılmıştı. 94 milyon 239 bin TL bedel belirlenen oteli 47 milyon 150 bin TL’ye, temlik alacaklısı durumundaki Mega Varlık Yönetim AŞ satın aldı.

30 MİLYON EURO BEDELLE
463 odalı otelin sahibi Mega Varlık, Bodrum Kervansaray’ın satışı için bir dizi görüşmeler yürüttü. Edinilen bilgilere göre, dev otel Asya Gaz’ın da sahibi olan Şaban Kayıkçı’ya 30 milyon Euro bedelle satıldı. Otelin devir işlemlerinin bu hafta yapılacağı kaydedildi. Bir yıla yakın bir süredir kapalı olan otelin, yapılacak yenileme yatırımı ile gelecek yeni yeni bir isimle hizmet vereceği öğrenildi.

PETROKİMYAYA YOĞUNLAŞTI
Otelin yeni sahibi Şaban Kayıkçı’nın, deniz taşımacılığı, gayrimenkul geliştirme ve petrokimya alanlarında faaliyetleri bulunuyor. Kayıkçı aynı Asya Gaz AŞ’nin de sahibi konumunda. Asya Gaz, İran’ın en büyük gübre üreticisi Razi Petrochemical'i alan konsorsiyumun içinde de yer almıştı.

ANA FAALİYETLERİMİZE YOĞUNLAŞACAĞIZ
Mega Varlık AŞ Genel Müdürü Çağlar Şendil satışa ilişkin “Ana faaliyet alanımız finansal piyasalar… Satış ile birlikte, kendi faaliyet alanımıza daha fazla odaklanma imkânı elde etmiş olacağı. Yine, elde edeceğimiz kaynakla da, faaliyet alanımıza daha fazla yatırım yapma imkânı bulacağız. Turizm sektörünün yeniden güçlü bir canlılık kazandığı bu süreçte satışın olması oldukça önemli” dedi.

Bodrumun ünlü oteli 30 milyon Euro’ya satıldı

MALİ SIKINTILARI İLE GÜNDEMDE
Kervansaray otelleri, Bursalı Sayılgan Ailesi’ne ait. Sayılgan ailesi, daha çok tekstil sektöründeki yatırımları ile biliniyordu. Ancak, hem tekstil hem turizm sektöründeki yatırımlar iki yılı aşkın bir süreden beri mali sıkıntılar ile gündemde. Gruba bağlı şirketler tasfiye edilirken, bazıları için de iflas erteleme başvurusu yapılmıştı.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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