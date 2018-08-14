Bodrum'un ünlü oteli 30 milyon Euro’ya satıldı
Bodrum Kervansaray otel satıldı. Mega Varlık Yönetim şirketinin sahip olduğu oteli iş insanı Şaban Kayıkçı’ya aldı. 30 milyon Euro’ya satılan otelin devir işlemleri bu hafta yapılacak. Bir yıldır kapalı olan otelin önümüzdeki sezon yeni bir isimle hizmete alınacağı öğrenildi.
KERVANSARAY Grubu’na bağlı Bodrum’daki otel, geçen yıl Mart ayında icra ihalesi ile satılmıştı. 94 milyon 239 bin TL bedel belirlenen oteli 47 milyon 150 bin TL’ye, temlik alacaklısı durumundaki Mega Varlık Yönetim AŞ satın aldı.
30 MİLYON EURO BEDELLE
463 odalı otelin sahibi Mega Varlık, Bodrum Kervansaray’ın satışı için bir dizi görüşmeler yürüttü. Edinilen bilgilere göre, dev otel Asya Gaz’ın da sahibi olan Şaban Kayıkçı’ya 30 milyon Euro bedelle satıldı. Otelin devir işlemlerinin bu hafta yapılacağı kaydedildi. Bir yıla yakın bir süredir kapalı olan otelin, yapılacak yenileme yatırımı ile gelecek yeni yeni bir isimle hizmet vereceği öğrenildi.
PETROKİMYAYA YOĞUNLAŞTI
Otelin yeni sahibi Şaban Kayıkçı’nın, deniz taşımacılığı, gayrimenkul geliştirme ve petrokimya alanlarında faaliyetleri bulunuyor. Kayıkçı aynı Asya Gaz AŞ’nin de sahibi konumunda. Asya Gaz, İran’ın en büyük gübre üreticisi Razi Petrochemical'i alan konsorsiyumun içinde de yer almıştı.
ANA FAALİYETLERİMİZE YOĞUNLAŞACAĞIZ
Mega Varlık AŞ Genel Müdürü Çağlar Şendil satışa ilişkin “Ana faaliyet alanımız finansal piyasalar… Satış ile birlikte, kendi faaliyet alanımıza daha fazla odaklanma imkânı elde etmiş olacağı. Yine, elde edeceğimiz kaynakla da, faaliyet alanımıza daha fazla yatırım yapma imkânı bulacağız. Turizm sektörünün yeniden güçlü bir canlılık kazandığı bu süreçte satışın olması oldukça önemli” dedi.
MALİ SIKINTILARI İLE GÜNDEMDE
Kervansaray otelleri, Bursalı Sayılgan Ailesi’ne ait. Sayılgan ailesi, daha çok tekstil sektöründeki yatırımları ile biliniyordu. Ancak, hem tekstil hem turizm sektöründeki yatırımlar iki yılı aşkın bir süreden beri mali sıkıntılar ile gündemde. Gruba bağlı şirketler tasfiye edilirken, bazıları için de iflas erteleme başvurusu yapılmıştı.
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