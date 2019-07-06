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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif ERGU / CUMARTESİ SOHBETLERİ
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bodrum’un lüks villaları Çin’i fethetti

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Bodrum’un lüks villaları Çin’i fethetti

Aksoy Holding’in 5 yıl önce inşaatına başladığı Bodrum Yalıkavak’taki Epique Island projesinde bu yaz hayat başladı. Aksoy Holding’in 200 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiği proje Çin’de de tanıtılmaya başlandı. Projeyi dünyanın en lüks 20 villasından 10’unu yapan Güney Afrikalı ünlü mimarlık ofisi SAOTA gerçekleştirdi.

Batu Aksoy, duayen iş insanlarından Erdal Aksoy’un oğlu. Kendini bildiğinden beri iş odaklı yaşıyor. Enerji sektörünün önemli oyuncusu Aksoy Holding, turizm ve gayrimenkul alanında Conrad Oteli’nin ardından Bodrum’da Epique Island projesini hayata geçirdi. Batu Aksoy’la yeni projelerini konuştuk.

Babanızın iş yerine ilk kaç yaşlarındayken gittiniz?

- Ben 6-7 yaşındayken benzin istasyonunda pompacılık yapardım. Üniversitede hedefim “bir an önce bitsin, babam ve ablamla birlikte şirkette aktif rol alayım” oldu. Amerika’da 1 yıl çalıştıktan sonra geldim Türkiye’ye ve askerlik yapıp iş hayatına başladım. Eskiden grup şemamızda holdingleşme yoktu. Türk Petrol’ün hissedarıydık. 13 yıl önce Shell ile birleşme gerçekleştirdik. Bu Turcas’a büyük vizyon kattı. Daha sonrasında holdingleştik. Enerjide yatırımlara devam ettik. Conrad Oteli’yle turizm sektörüne girmiştik. Oradaki deneyimimiz de 27 yılı aştı.

Bordum’da Epique Island projesi babanızın aklına yüzerken mi düştü?

- Öyle oldu. Babam çok açılarak uzun yüzer. Bodrum’da yüzerken yarımadayı görüp, ablamla bana “Bodrum’da yatırım yapalım” diye konuyu açtı. Projeye 2013’te başladık. Babam tatil yaparken milyon dolarlık proje çıkardı. Son 10 senede gayrimenkul ve turizme 500 milyon dolar yatırım yaptık. Enerji sektörüne de daha fazla yatırım yapıyoruz.

Tilkicik Koyu’ndaki Epique Island projesi sizin holding için de bir ilk...

- Doğru. Bodrum için de ilk. Çünkü bu tarz bir proje yok. Biz yıllar önce Tarabya’da Aksoy Sitesi’ni yaptık. Tarabya’nın en butik sitelerinden biridir. Bodrum’daki yarımada çok özel konumda. Mimarisi için çok özenli davrandık. Yalıkavak son dönemde marka olarak çok ön plana çıktı. Lüks turizm için Türkiye yıllardır çabalıyor.

Yabancı ilgisi var mı?

- Yüzde 30’u satıldı. Bunun da yarısı yabancılara. Kış aylarında da proje için sık sık Bodrum’daydım. Bu yıl Alman, Fransız, İspanyol, İngilizler tekrar gelmeye başladı. Yalıkavak’ta oteller doldu. Yalıkavak’ta marinanın olması çok değer kattı Bodrum’a.

Türkiye’nin varlıklı ailelerinin zaten Bodrum’da evleri var. Yeni bir ev alma arzusu duyuyorlar mı?

- Yenileme ihtiyacında olanlar var. Türkiye’de de potansiyel var. Biz çok talep görmeye başladık bu aylarda. Evlerin peyzajları bittince, taş evleri görünce talep arttı. Güney Afrikalı çok ünlü bir mimarlık grubu olan SAOTA projeyi yaptı. Dünyadaki en lüks 20 villanın 10’unu yapan şirket. Bodrum’un yapısına, ruhuna uygun bir konsept çıkardılar. Tamamen Badrum taşları kullanıldı. Burada 12 ay yaşayanlar olacak. Ege’de yaşam herkesin hayali.

Turizmdeki hareketlenme nasıl yansıyor?

- Bu yıl Batılı turistlerde artış var. Nitelikli turizme ihtiyacımız var. Çok avantajlarımız var turizmde. İspanya, İtalya ve Fransa’ya rakibiz. 50-60 milyon turist hedefine gidebiliriz. Kazandığımız 35 milyar doları 40-50 milyar dolara çıkarmamız hayal değil. Zengin Çinliler dünyayı geziyor, henüz Türkiye’yi keşfetmediler. Türkiye onları da çekebilir.

Çin’e yönelik tanıtım yapıyor musunuz?

- Yeni yapmaya başladık. Broşürlerimizi yeni dağıtıyoruz. Ayrıca biliyorsunuz Bodrum’a dünyanın en önemli zincirleri geldi. Biz yıllardır Hilton Grubu’yla Conrad Oteli’nde çalışıyoruz. Bu birliktelikten de çok mutluyuz.

Epique Island projesinde de otel olacak. Var bu yabancı gruplarla temasınız?

- 200 milyon Euro’luk bir proje oldu bizimki de.  Biz de Bodrum’da olmayan iki dünya markasıyla görüşüyoruz.

ENERJİ TASARRUFU ÖNEMLİ

EPIQUE Island’ın Bodrum’un en değerli projelerinden biri olduğunu söyleyen Aksoy, “75 villalık proje toplam 200 milyon Euro yatırımla hayata geçti. Yazlık ve kışlık kullanıma uygun olarak tasarlanan evlerde, yerden ısıtma ile yüksek konfor amaçlanırken, hava kaynaklı ısı pompaları tarafından beslenen havalandırma sistemi ile alışılageldik sistemlere göre yüzde 50’lere varan enerji tasarrufu sağlanıyor. Aynı zamanda evlerin su ihtiyacını karşılayan deniz suyu arıtma sistemleri ile sürdürülebilirlik esas alınıyor” dedi.

BATU AKSOY KİMDİR?

Aksoy Holding AŞ CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Bora Aksoy, 1977 doğumlu. Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aksoy aynı zamanda, petrol ve enerji sektörü odaklı bir yatırım şirketi olan Turcas Petrol AŞ ve bağlı ortaklıklarının CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi, Conrad İstanbul Bosphorus, Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Uluslararası Ticaret AŞ ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi. Aksoy aynı zamanda Şili İstanbul Fahri Konsolosu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, DEİK Türk-Amerikan İş ve Türk-Şili İş Konseyi Yönetim Kurulu üyesi.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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