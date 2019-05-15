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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.05.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Bodrum'da şezlonglar kaldırılıyor

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Bodrum'da plajlarda bu sezondan itibaren sadece hasır güneşlikler kullanılacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, belediyeye ait halk plajlarındaki şezlonglar kaldırılıyor.

Bodrum Yarımadası'nda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilk olarak Kumbahçe Belediye Plajı temizlendi. Ekipler, temizlik çalışmasını tamamladıktan sonra sahil düzenlemesine başladı. 

Daha önce plastik şezlong ve şemsiye konulan belediyeye ait plajlarda bu sezondan itibaren şezlong olmayacağı, sadece hasır güneşliklerin kullanılacağı bildirildi. 

Bodrumda şezlonglar kaldırılıyor


Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yarımada genelinde yürüttüğü çalışmaların haziranın ilk haftasında tamamlanması planlanıyor. 

Çalışmaları inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da her mahallenin kendine özgü kimliğini koruma ve yaşatma amaçlı bir anayasası olacağını belirtti. 

Bundan böyle isteyenin istediği sahile şezlong, masa ve sandalye koyamayacağını vurgulayan Aras, Bodrum'da herkesin birbirine ve doğaya saygılı olması gerektiğini kaydetti.
Bodrumda şezlonglar kaldırılıyor


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