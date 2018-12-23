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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.12.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Bodrum'da sarı altın hasadı

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Bodrum'da sarı altın hasadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis ve Gölköy mahallelerinde mandalina hasadına başlandı. Kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen Bodrum mandalinasının bu yıl az mahsul vermesi üreticiyi üzdü. Mandalinayı ucuza almaya çalışan firmalara mandalinalarını satmayan bazı üreticiler ise mandalinadan; lokum, reçel, gazoz, kolonya sabun, cips ve un üreterek farklı yöntemlerle ürünlerini pazarlamaya başladı. Bazı üreticiler ise Bodrum mandalinasının hak ettiği değeri görmediğini belirterek yerel yöneticilerin bir an önce atağa geçmesini beklediklerini kaydetti.

Bodrum’un farklı bölgelerinde yaklaşık 3 bin dekar alanda, 200 bine yakın ağaçtan ortalama 10 bin tona yakın Bodrum mandalinası üretimi yapılıyor. Her yıl Aralık ve Ocak aylarında hasat edilen mandalinaların değer kaybetmesi üreticiyi üzdü. Birçok bölgede bahçede hasat işlemi yapmayan üretici, işçi sıkıntısı ve ucuz alıcı nedeniyle mandalinalarını çürümeye terk etti. Hasat yapanlar ise çözümü internet üzerinden satışta ve mandalinadan farklı ürünler üretmekte buldu. Bahçeden 25 kuruş ila 50 kuruşa almaya çalışan fırsatçı toptancılar ürünü manavlara ve marketlere kilosunu 1,5 liraya kadar satıyor. Üzerine kâr koyan pazarcı esnafı ve süper marketler ise mandalinayı 2 lira ile 5 liraya satıyor. Hasat zamanı mandalinadan kar yerine zarar eden üreticiler ise ellerindeki mandalinaları, gazoz, kolonya, reçel, lokum, cips. un ve sabun gibi ürünler yapılarak pazarlama gücünü arttırmaya çalışıyor.

HEDİYELİK MANDALİNA PAKETLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Hasat için sabahın erken saatlerinde bahçeye gelen üretici ve çalışanlar önce mandalinaları toplayıp kasalara koyuyor. Daha sonra kazanlarda suyla yıkanan mandalinalar havlu bezlerle teker teker siliniyor. 3 ile 6 kilogramlık özel kolilere konulan mandalinalar internet üzerinde sipariş veren tüketiciye ulaşıyor. Mandalinayı tanıdıklarına hediye olarak göndermek isteyen vatandaşlar için ise teker teker özel kağıtlara sarılan mandalinalar kolilenip kargo yolu ile istenen adrese gönderiliyor.

Bodrumda sarı altın hasadı

BODRUM MANDALİNASININ FARKI KOKUSU

Mandalinayı turizme heba etmemek için mandalina bahçesinin ortasına araştırma merkezi kuran bahçe sahibi Erman Aras, mandalinadan bin bir çeşit ürün çıkarıyor. Araştırma merkezinde uzun çalışmalar yapan Aras, gece gündüz demeden mandalina üzerinde deneyler yapıyor. Aras, gazoz, lokum, sabun, reçel, yağ, cips, krem, kolonya ve en son olarak ise mandalinadan un üretti. Organik katkı maddesiz ürünler çıkaran Aras, kısa zamanda birçok bölgede Bodrum Yadigarı markasıyla tanınmayı başardı. İnternet üzerinden de satış yapan Aras, kendi markasını oluşturarak üreticiden, tüketiciye aracısız mandalina ve mandalinalardan yapılan ürünleri satmaya başladı. Bodrum mandalinası 3-6-9 kiloluk paketlerde www.bodrummandalini.com adresinden satışa başladı. Aras, günlük taze olarak topladığı mandalinaları, hummalı bir çalışma sonucunda aynı gün kargoya vererek tüketiciye ulaştırmayı başardı.

Bu sene ağaçların az meyve verdiğini söyleyen Erman Aras, “Bu sena hasat az ama yine de mutluyuz. Bodrum mandalinası en güzel aralık ayında olur. Yılbaşında da bir Bodrum mandalinasının yenilmesinde fayda vardır. Biz de elimizden geldiği kadar çekirdekli, kokulu Bodrum mandalinasını tüm Türkiye’ye göndermeye çalışıyoruz. Yemeyenlere Bodrum mandalinasını tavsiye ediyoruz. Bizim çocukluğumuzda İstanbul'a giderdi Bodrum mandalinası ve orada aranan bir meyveydi. Daha sonra mandalinanın çekirdeksiz olanı satılmaya başlandı. Bodrum mandalinasını seven bir kişi mutlaka Bodrum mandalinasını ister. Aralık ayı da bunun en ideal zamanıdır. Çekirdekli olması mandalinamızın özelliğidir. Bir mandalina soyulursa metrelerce öteden kokusunu alabilirsiniz” dedi.

BODRUM MANDALİNASINDAN BİN BİR ÇEŞİT ÜRÜN

Bodrum mandalinasından yiyecek, içecek, temizlik malzemesi ürettiğini de sözlerine ekleyen Erman Aras, “Başta reçel olmak üzere marmelatları, mandalina lokumu, gazozu, gazsız içeceği, çeşitli atıştırmalık ürün, ununu bile yapıyoruz. Özellikle pastacılık sektöründe büyük ilgi görüyor. Çok çok değerli bir ürün mandalina hiçbir malzemesi yabana gitmeden kullanılan bir meyvedir” ifadelerini kullandı. Aras, mandalina üretiminde bu yıl sıkıntı olduğunu, yerel yöneticilerin mandalina satışları ve ürünleriyle ilgili bir an önce atağa geçmelerini sözlerine ekledi.

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