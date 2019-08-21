Bodrum’da 8 projeye mühür

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum koylarında inceleme yaptı. İmara aykırı inşaatları tespit etmek için saha gezisi yapan Bakan Kurum tüm projeler hakkında bilgi aldı. Yapılan inceleme sonrası 1611 konut ve 4 otel yapan 8 firmanın şantiyesi mühürlendi. Lüks konut villa ve otel projeleri imara aykırı bölümleri yıkmak zorunda kalacak.

BİZ YIKARIZ

Türkiye’nin hiçbir yerinde kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerine vurgu yapan Bakan Kurum, “Muğla’da 100 bakanlık çalışanı sahada gezdi ve gerekli tespitler yapıldı. 8 projede imara aykırılık tespit edildi ve mühürledi. Firmalara tebligatlar yollanacak ve 1 ay süre verilecek. Eğer kendileri aykırılıkları gidermezse biz valilikler aracılığıyla resen yıkım yapacağız. Bu doğal güzellikler içinde fütursuzca yapılan işlere izin vermeyiz” dedi.

20 BİN KAÇAK

Sadece firmalar değil bu yapılara izin verenler hakkında da cezai işlem uygulanacağını belirten Bakan Kurum, ülke genelinde denetimlerin arttırılacağını ifade etti. Son 1 yılda ülke genelinde 20 bin kaçak yapı tespiti yapıldığını belirten Kurum, “Bunun 7 bin 200’ü sahilde ve 3 bin 260’ı Muğla’da. 1300 adeti de özel çevre koruma alanı ve sit alanlarında. Tüm bunlar için gerekli adımlar atılıyor” dedi.

Öte yandan Bakan Kurum, yapılan inceleme sonrasında bir balık çiftliğine 216 bin lira ceza kesildiğini söyledi.

8 PROJEDE 1611 KONUT, 4 OTEL İNŞAATI MÜHÜRLENDİ

İŞTE O PROJELER

1- Bodrum Yalıkavak’ta bulunan 75 adet villa ve kıyı yapıları bulunan proje durduruldu.

2- Bodrum Gündoğan’da 90 odalı otel ve 330 konut ve kıyı yapılarından oluşan proje mühürlendi.

3- Bodrum Gölköy’de bulunan ve mühürlenen projede 116 konut bulunuyor.

4- Bodrum Yalıkavak’ta bulunan projede 350 konut, otel ve kıyı yapıları inşaatı durduruldu.

5- Yalıkavak’ta inşa edilen projedeki 70 adet konut ve kıyı inşaatı durduruldu.

6- Gümbet’te inşaatına başlanan ve mühürlenen projede 131 konut ve kıyı yapıları bulunuyor.

7- Bodrum Yalıçiftlik’te bulunan 400 konut ve otel inşaatı durduruldu.

8- Göltürkbükü’nde yapılan 50 konut ve otelden oluşan proje mühürlendi.

SAHİL GÜVENLİK TEKNESİYLE DOLAŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla’nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı. Kurum, Yalıkavak ile Göltürkbükü arasındaki koylarda bulunan yapıların imara aykırılıklarını yerinde inceledi. Kurum, yapılan denetimler sırasında kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezdi. Balıklara atılan yemlerin denizi kirlettiğine dair çıkan haberlerin yoğunlaşması üzerine Kurum, Bodrum’da bulunan Cennet Koyu yakınlarındaki balık çiftliğini de yerinde inceledi.

TARTIŞMALI PROJEDE YIKIM YAPILACAK

BODRUM Gündoğan’da yoğun yapılaşmasıyla dikkat çeken projeyle ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, “Bu projeyi de inceledik. Hem kıyı yapılarında hem de kara tarafında aykırılık tespit edildi. Kot kesitle ilgili sorunları var. Ayrıca görüntü kirliliği sorunu var. Hafriyatları şantiye yakınında. Bunlarla ilgili tüm cezai işlemler yapıldı” diye konuştu. Söz konusu projede bir aylık süre içerisinde imara aykırı kısımlar yıkılacak.