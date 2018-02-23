Bodrum’a ‘Acı Ot’ dopingi

BODRUM’da, Ortakent-Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Acı Ot Festivali’nin 24-25 Mart tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Ortakent Mahallesi’nde, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Aşçılar Derneği ve çeşitli firmaların desteği ile düzenlecek 1. Acı Ot Festivali, tarihi Kule Ev’de tanıtıldı. Tanıtıma Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, OYDER Üyesi Serkan Ceylan, Bodrum Giritliler Kültür Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı katıldı.

BUNLARLA BÜYÜDÜK

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Yerel değerlerin yaşatılması ve alternatif turizm açısından festivalin önemine vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bir ot festivali yapıyoruz demek çok kolay. Ancak bizim için, Bodrumlular için, özellikle belli bir yaş grubu için ise çok fazla anlam ve önem taşıyor. Çünkü bu otlar, bizim çocukluğumuzda, bizim sofralarımızın ana yemeğiydi şimdi ise sofralarımıza meze olarak geliyor. Aynı zamanda Ege bölgesinin, Bodrum yarımadasının, Bodrum coğrafyasının bir kültürüdür bu otlar. Biz bu otlarla büyüdük ve bugünlere geldik. Şimdi bizden sonraki nesillere bu otları tanıtmak, bu otların güzelliklerini; doğa ile iç içe yaşamanın, doğada insanların ne kadar sağlıklı beslendiğinin göstergesi olduğunu anlatmak istiyoruz. Tabi bu festivaller aynı zamanda önce belde olan şimdi mahallemiz olan Ortakent’in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Özellikle sezon başında yapılan festivaller ve bundan önce tekrar başlatılan ot festivali ve onun arkasından diğer festival gerçekten o bölgeye hem ekonomik olarak hem tanıtım olarak müthiş bir katkı sağlıyor. Bu aynı zamanda bu yörede yaşayan esnafımıza da müthiş bir destek ve moral oluyor” diye konuştu.

YEREL VE YÖRESEL

Uluslararası Akdeniz Turizm Vakfı’nın katkılarıyla uluslararası şeflerin katılacağı ve Bodrum Yarımadası’nın yöresel lezzetleri, ot yemekleri ve doğal ürünlerinin tanıtılacağı festival hakkında bilgi veren OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, “Festival tamamen yerel ve yöresel olacak. Tüm Türkiye’den gelen misafirlerimiz Bodrum’un yerel yemeklerini, lezzetlerini, ot kültürünü öğrenecekler, satın alacaklar ve kültür turu yapmış olacaklar” dedi.

İlçeye özgü otlar hakkında bilgi veren Zeynep Özbey ise “Otlardan her türlü yemeğin, haşlamasını, kavurmasını yapıyoruz. Bu otları kendimiz de topluyoruz, pazardan da alıyoruz. Şimdi gitmeye vaktim yok ancak eskiden kendim tarlalardan kucak kucak toplardım. Bodrum’da bizim bilmediğimiz çok çeşitli otlar da var. Hepsini karıştırıp börek yapanlar oluyor. Bu lezzetler unutulmasın. Hepsi şifa kaynağı olan bu otları gençler de öğrensin. Onlar da çocuklarına bu otlardardan yemek yapıp, gelecek nesillere bu tatları taşısınlar” dedi.

ALANDA SERGİLENECEK

BODRUM Acı Ot Festivali, 24 Mart’ta, ulusal ve uluslararası şeflerin lezzet buluşması, şeflerin özel tarifleri ile Bodrum otlarından hazırladıkları yemeklerin sunumu ve saat 14.00’te Ortakent Goca Kahve’de ev yapımı kozmetik ürünlerin hazırlanmasıyla başlayacak. İki gün boyunca sürecek festivalin yapılacağı alanda yerli müzisyenlerce sokak performansları gerçekleştirilecek. Festivalde, gastronomi sohbetleri ve yemek şovları ile yöresel yemek ikramları da yapılacak. Bodrum bahçelerinde kullanılan tarihi tarım aletleri ve makineleri de festival alanında sergilenecek.

BULGARİSTAN’DA BODRUM TANITIMI

BODRUM Belediyesi ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV), tanıtım çalışmaları kapsamında, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen International Tourist Exhibition EXPO Turizm Fuarı’na katıldı. Fuara, BOYTAV üyesi çok sayıda otel ve acente temsilcileri katılarak, tanıtım çalışmalarını yürüttü. Bodrum Belediye Başkanı ve BOYTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon ise kentin tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, “Özellikle Avrupa ölçeğinde, yıl içinde, çok sayıda Avrupa ülkesinde, Bodrum standımız ile tanıtım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. BOYTAV olarak Avrupalı turist sayısını artırabilmek için tur operatörleri ile önemli görüşmelerde bulunduk. Tourist Exhibition EXPO Turizm Fuarı boyunca yapılan çeşitli görüşmelerin ardından, Bulgaristan’dan 2018 yılında Bodrum’a gelecek turist sayısında artış bekliyoruz” diye konuştu.