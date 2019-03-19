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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.03.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

BMW'den 'Türkçe yasağı’ iddialara açıklama geldi

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BMW'den 'Türkçe yasağı’ iddialara açıklama geldi

Almanya’nın Münih şehrindeki Bavyera Motor Tesisleri (BMW)’nin Garching tesislerinde ‘Türkçe konuşma yasağı’ getirildiğine dair iddialara dair işletmeden açıklama geldi.  Açıklamada, ’’120 ayrı milliyetten insan çalıştıran BMW tesislerinde, 'Türkçe konuşma yasağı' olması mümkün değil. Buna asla müsaade etmeyiz’’ denildi.

aşta BİLD gazetesi olmak üzere ülke medyasında geniş yer alan ’’BMW’de Türkçe konuşma yasağı’’ başlıklı haberlerle ilgili RedaktionsNetzwerk Deutschland’a açıklamalarda bulunan BMW İşletmeleri Sözcüsü Jochen Frey, ’’Bize de intikal ettirilen, bir vardiya ustabaşımızın 20 kişilik Türklerden oluşan mesai grup arkadaşlarına ‘Burada sadece Almanca konuşacaksınız’ talebi olmuş. Biz de bunu duyar duymaz işletme olarak derhal harekete geçip bu tür bir yasağın bırakın sosyal tesisleri kapsamasını, işyerinde bile asla olamayacağını tüm birimlerimize anlaşılır kesin ve net bir dille ifade ettik’’ derken, sadece herkesin katıldığı ‘genel çalışma toplantılarında’ Almanca konuşulmasından yana olduklarını belirterek, ‘yasak’ iddialarını yalanladı.

’’BMW işletmelerinde kurumsal olarak kesinlikle bir ‘Türkçe konuşma yasağı’ hiç bir an gündemde olmadı ve olamaz’’ diyen BMW İşletmeleri Sözcüsü Frey, 120 milliyetten çalışanlarından bir kişiye bile herhangi bir ayrımcılık veya ona benzer yasakların olamayacağını, böyle şeylere hiç bir zaman izin vermeyeceklerini belirtirken; dışlamanın her türlüsüne de asla tahammül etmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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