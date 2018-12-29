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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

BM’nin 10 milyar doları Terzi’ye emanet

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BM’nin 10 milyar doları Terzi’ye emanet

Birleşmiş Milletler'in (BM) yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık genel bütçesini, BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesi (ACABQ) başkanlığına seçilen Cihan Terzi yönetecek.

1 Ocak 2019'da görevine başlayacak olan Terzi, BM'deki en üst düzey pozisyonlardan biri olan komite üyeliği ve başkanlığına seçilen ilk Türk oldu. BM Genel Kuruluna bağlı olarak çalışan komitenin 16 üyesi bulunuyor. BM'deki tüm bütçe, idari ve mali kararlar, yönetim reformları ve personel alımları Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesinden geçiyor. BM'nin yıllık yaklaşık 10 milyar doları bulan genel bütçesi de Terzi'nin başkanlığını yapacağı Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesinde şekilleniyor. Komite, idarenin bütçe, personel ve yönetim faaliyetlerini etkinlik, verimlilik ve BM yasa ve prensipleri açısından inceleyip değerlendirerek BM Genel Kuruluna nihai kararlar için raporlar sunuyor. BM Genel Kurulu ise komite raporları doğrultusunda bütçe, personel ve yönetimle ilgili nihai kararları alıyor. Cihan Terzi, Ankara Üniversitesi'nde ekonomi alanında aldığı lisans eğitiminden sonra ABD'de University of Illinois Urbana-Champaign'de İş Yönetimi yüksek lisansı yaptı. BM'de çeşitli görevlerde bulunan Terzi 2006-2015 yılları arasında BM örgütlerinin denetimini yapan BM Ortak Denetim Kuruluna müfettiş olarak atandı ve ayrıca bu kurulun başkanlığını yaptı. Terzi, Ocak 2018'den beri ise BM Yönetim ve Bütçe Danışma Komitesinin 16 üyesinden biri olarak görev yapıyor. Terzi, daha önce Maliye Bakanlığında Vergi Baş Müfettişi, Daire Başkanı ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği’nde maliye müşaviri görevlerinde de bulundu.

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