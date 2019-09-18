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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.09.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

BMC'den yeni yerli araçlar geliyor

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BMC'den yeni yerli araçlar geliyor

Türkiye'nin önde gelen kara aracı üreticilerinden BMC, kısa süre önce ortaya çıkan pikap aracın farklı tiplerini üreterek geniş bir araç ailesi oluşturmayı hedefliyor.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), yeni araç projelerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Öztürk, festivale sayılı günler kala ortaya çıkan pikap aracı 2 yıl önce tasarlamaya başladıklarını söyledi.

Aracın önce İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik personelinin meskun mahal ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlandığını anlatan Öztürk, sonrasında aracın değişip geliştiğini ifade etti. Aracın hem sivil versiyonunu geliştirmek, hem de askeri ihtiyaçları karşılayabilmek için yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, aracın ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fabrika ziyaretinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Öztürk, "Aracın teknik özellikleri istenilen şekilde oldu. Başarılı şekilde de piyasaya sürdük. Bunun devamı gelecek, bu ilk versiyondu. Değişik versiyonları var, aşağı yukarı 7 versiyonunu yapacağız. Asıl sürprizi de yılbaşında yapacağız. Yılbaşında daha farklı bir aracı piyasaya süreceğiz inşallah." dedi.

BMCden yeni yerli araçlar geliyor

ARACIN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Taha Yasin Öztürk, pikap aracın ismini TEKNOFEST İstanbul kapsamından cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının planlandığını söyledi.  Pikap aracın özelliklerine ilişkin de bilgiler veren Öztürk, şöyle konuştu:
"Araç 6 ton ağırlığında, 5 kişi taşıma kapasitesi var. Arkasına doçka dediğimiz makineli tüfek takabiliyorsunuz. 3 bin 800 motor, 2 bin 800 tork var; 280 beygir gücünde. BR 7 balistik koruma seviyesinde, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı vaziyette. Ocak ayının ilk haftasında büyük ihtimalle seri üretime gireceğiz. İlk hedefimiz de bir aksilik çıkmazsa İçişleri Bakanlığı, onlara vermeyi düşünüyoruz. Hatta bu araçları Suriye sınırındaki güvenlik tedbirlerinde görme ihtimalimiz de var."
BMCden yeni yerli araçlar geliyor

İLK HEDEF ORTA DOĞU
Pikap araçla ilgili olarak sonradan zırhlandırma yapmadıklarına işaret eden Öztürk, aracın zırhlı şekilde üretimden çıktığını belirtti.
Aracın büyük ihtimalle Orta Doğu'da kullanılan pikap tipi araçların yerini alacağını anlatan Öztürk, "Onlar sonradan zırhlandırıyor ve çok çabuk bakım ihtiyacı doğuyor ya da arızalanıyor. Bu araç doğrudan öyle tasarlandığı için en az 2 yıl sahalarda hiç sorunsuz kullanılabilecek bir araç yaptık. Onların yerini büyük bir ihtimalle alacaktır. İlk hedefimiz Orta Doğu, ilk olarak aracı orada satmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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