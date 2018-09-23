BMC yeni kamyon ailesi Tuğra ile döndü
TÜRKİYE’nin önde gelen ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, yeni kamyon ailesi Tuğra ile yollara geri döndü.
Uzun zamandır merakla beklenen Tuğra, Almanya Hannover’da gerçekleşen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk kez dünya sahnesine çıktı. Tuğra’nın tanıtıldığı fuarda konuşan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk şunları söyledi: “Oğuz lisanında ‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padişah mührü’ anlamına gelen Tuğra, BMC’nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC Tuğra, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki teknoloji ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. Tuğra, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC Tuğra, her türlü göreve hazır. Türkiye’nin BMC’si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun.”
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