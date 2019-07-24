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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

BMC, rekor artışla devler listesinde

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BMC, rekor artışla devler listesinde

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, bu yıl ilk kez savunma sanayisinde dünyanın en büyük 100 şirketi arasına adını yazdırdı. BMC'nin 554 milyon dolarla listeye 85'inci sıradan giriş yapmasıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasındaki Türk şirket sayısı 5'e çıktı.

Askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de BMC için düzeltmeye gidildi. 

Düzeltmenin gerekçesinde, editoryal dikkatsizlik nedeniyle BMC'ye, şirket verilerini son tarihten önce sunmasına rağmen, 22 Temmuz'da yayımlanan orijinal ilk 100 sıralamasında yer verilmediği ifade edildi. Listedeki şirketlerin verileri yanlış kabul edilmedikçe yayınından sonra sıralamaların değiştirilmediği belirtilirken, BMC bildirilen savunma gelirine uygun sırada listeye eklendi. 

Bu düzeltmeyle birlikte ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve ROKETSAN'dan sonra BMC de adını dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasına yazdırdı. Böylece listedeki Türk firma sayısı da 5'e yükselmiş oldu.

BMC, ilk kez girdiği listede 85'inci sırayı STM ile paylaştı. Şirketin bu başarıyı yakalamasında savunma sanayisinde geçen yıl yakaladığı rekor gelir artışı belirleyici oldu. 

Şirket, geçen yıl ki faaliyetleri dolayısıyla 655 milyon dolar gelir elde etti. Bu gelirin yüzde 85'i savunma sanayisine yönelik faaliyetlerden sağlandı. 
Yurt içi ve dışındaki müşterileri için zırhlı araçlar üreten BMC, geçen yıl savunma sanayisi gelirlerini yüzde 86 artırdı. Şirketin, 2017'de 298 milyon dolar olan savunma sanayisi gelirleri geçen yıl 554 milyon dolara ulaştı. 

Savunma gelirlerinde yüzde 86 artışla Defense News Top 100 listesindeki tüm firmaları geride bırakan BMC'nin en yakın rakibi yüzde 73 artışla Belçika'dan John Cockerill Defense oldu. 

KARA GÜCÜNDE BMC İMZASI

BMC savunma sanayisinde, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunuyor. 
Kirpi, Amazon ve Vuran gibi zırhlı araçlar çeşitli silah, keşif-gözetleme sistemleriyle farklı coğrafyalarda görev yapıyor. 

BMC Taktik Tekerlekli Araçları, mühimmat ve kargo taşıyıcı, topçeker, kurtarıcı, akaryakıt ve su tankeri platformları gibi birçok alanda kullanılıyor. 

BMC Lojistik Destek Araçları, uçak akaryakıt ikmal tankeri, özel amaçlı çekiciler, itfaiye araçları, su tankerleri, vidanjör, frigorifik kasalı araçlar ve çöp kamyonları gibi çeşitlilikte görevler yapıyor. 

Şirketin, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı BMC Midilux-Z, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) gibi özel araç çözümleri bulunuyor. 

Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın seri üretim sorumluluğunu üstlenen BMC, aynı zamanda zırhlı araçlar ve Altay tankı için motor geliştirme projeleri yürütüyor. 

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