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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Jale ÖZGENTÜRK-MANİSA
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Blockchaine hazır, ilk yükleme temmuzda

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
Blockchaine hazır, ilk yükleme temmuzda

ENDÜSTRİ 4.0 yeni dünyanın gerçeği. Dünya büyük bir yarış içinde.

Rekabette var olabilmek için dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorunlu. Türkiye’de de şirketler bu gerçeğin farkında, ancak günlük sıkıntılar içinde yol almakta zorlanıyor. Türkiye’nin önemli elektronik ve beyaz eşya üreticisi Vestel Grubu yeni dünya koşullarına adapte olmak için 2015’den beri hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun “Endüstri 4.0’a Almanya’dan bile önce geçeceğiz” vizyonuyla hareket eden grupta gelinen aşama ne? Bu sorunun yanıtını almak için Vestel CEO’su Ömer Yüngül ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğanla Manisa’da Vestel City’de buluştuk. Televizyon,beyaz eşya ve telefon fabrikalarını gezdik. Turan Erdoğan akıllı dönüşümün yüzde 60’a ulaştığını söyleyerek girdiği sohbete ilginç bir bilgiyle başladık. Grubun yöneticilerinin verdiği bilgiye göre Vestel dünyada lojistik ve finans sistemi blockchaine (blok zinciri) de hazır ve ilk yükleme temmuz ayında yapılacak.

YERLİ ROBOT AKLI

Vestel City’de sayıları her geçen gün artan robotlarla ve insanlar birlikte çalışıyor. Robotlar ithal edilse de onları harekete geçiren yazılımlar uzman mühendislerin beyninden çıkıyor. Bu mühendislerin yüzde 30’u ise kadın. Yüngül Vestel’in, kendi endüstri 4.0 teknolojisini üreten şirket haline geldiğini belirterek, bu ekibin otomasyon, robotlar, sensör teknolojileri, yapay zeka yazılımları, yatay/dikey değer zinciri entegrasyonu, akıllı test yazılımları ve 3D printing konularında çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. Toplantıda bilgi veren yöneticiler ise “Endüstri 4.0 dönüşümü kapsamında, siparişten sevkiyata tüm aşamaları tam otomasyonla yürüyen akıllı fabrikalarımızla ve süreçlerin uçtan uca birbirleriyle bağlantılı hale gelmesiyle hem verimliliği hem de kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Yyileştirmelerle iki fabrikaya eş değer kapasite yarattık” diyor.

Erdoğan ise akıllı fabrikanın ürünlerinin de akıllı olduğunu belirterek, “Yapay zekayla şekillenen dünyanın en az enerji ve su tüketen ürünleri, otomatik deterjan siparişi veren çamaşır makinesi, sesle kontrol edilebilen buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi akıllı ürünler dünyanın 155 ülkesinde tüketicilerle buluşuyor” diye konuşuyor.

700 KİŞİ İŞE ALINACAK

Vestel’de yarının teknolojisi olan Karanlık Fabrika’ya geçişin konuşulduğunu söyleyen Erdoğan, “Karanlık Oda üretimini Vestel City’de bazı bölümlerde kullanmaya başladık. Yakında tedarikte dünya blockchain ağına dahil olacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde blockchain konusunda Vestel olarak Türkiye’ye öncülük edeceğiz. Temmuz ayında Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek ve Vestel olarak tüm hareketlerin blockchain platformda oluşturulup kayıt altına alındığı ilk uluslararası yüklemeyi gerçekleştireceğiz” diyor. Robotların sayısı artsa da Zorlu Grubu’nun istihdam yaratan bir grup olduğunu söyleyen Erdoğan, şu bilgileri veriyor: “Sanayide en çok istihdam yaratan 3 gruptan, en büyük 7 ihracatçıdan ve en çok gelir yaratan 6 gruptan biriyiz. Yılın ilk çeyreğinde Vestel Beyaz Eşya’da 1000 kişi işe alındı. Yıl sonuna kadar da 700 kişi daha alınacak.”

 

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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