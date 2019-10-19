Blockchain devriminin lideri Türkiye olabilir

Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Venezüella ve Vietnam ile birlikte Türkiye de dijital para pazarında işlem hacmi hızla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında ve hatta G20 içinde teknolojiye çok hızlı uyum sağlayan nüfusuyla blockchain devriminde lider olmak için çok daha avantajlı” dedi. Türkiye’de nüfusun yüzde 20’sinin dijital paraya sahip olduğunu kaydeden Lee, “Türkiye’nin 80 milyonu aşkın nüfusunu düşündüğünüzde blockchain ile ilişki içinde olanların sayısı milyonları aşıyor. Bu da Türkiye’yi bölgesinde şimdiden lider konuma getirirken, dünyada da kullanıcı sayısı açısından ilk 3’e taşımış durumda” diye konuştu.

ORTADOĞU’NUN SİLİKON VADİSİ

Huobi Grup Bölge Başkanı Mohit Davar ile birlikte Avrasya Blockchain Zirvesi kapsamında Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Lee, Türkiye’yi ‘hızla kripto dostuna dönüşen, çok heyecan verici, seksi’ bir pazar olarak tanımladı. Lee, şunları söyledi: “Türkiye dışarıda, içeride göründüğünden çok daha cazip bir pazar. Tıpkı güzel bir kızın ne kadar güzel olduğunun tam olarak farkında olmaması gibi bir durum bu. Türkiye’nin potansiyeli dışarıdan çok etkileyici görünüyor. Yani pazar düşünülenden çok daha cazip ve çok daha büyük bir potansiyele sahip. Bence teknolojik altyapısı, düzenleyici kurumların blockchain teknolojisine yaklaşımı, finans sektörünün olgunluğu ve her şeyden önemlisi sahip olduğu fintech ekosistemi ile Türkiye Ortadoğu’nun Silikon Vadisi olabilir.”

Türkiye’ye yönelik dijital para pazarının dünyada 232 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını, halen 35 milyonun üzerinde kullanıcının bulduğunu belirten Lee, Türkiye pazarına yönelik hedeflerini şöyle konuştu: “Haziran ayından bu yana Türkiye’de ofis kurma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu süreçte tanıştığımız bankacılık sektörü temsilcileri ve hükümet yetkililerinin yaklaşımından ve birikiminden çok etkilendik. Bize kollarını sonuna kadar açtılar. Ancak özellikle gençlerin isteği ve sektöre olan hakimiyeti gerçekten çok etkileyici ve ülkenin blockchain devriminde üsteleneceği rolün büyüklüğünü gösteriyor” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI İLE ÇALIŞMAK İSTERİZ



TÜRKİYE’nin çok hızlı bir şekilde kripto dostu bir ülkeye dönüştüğünü ve borsa ile blockchain işinde başrolü üstlenen oyuncu konumuna geldiğini belirten Chris Lee, Merkez Bankası’nın açıkladığı dijital para projesinde işbirliği yapmayı çok istediklerini de söyledi.

ZİRVEYE ‘GENÇ’ İLGİSİ

HUOBI Grup ve Türkiye merkezli Kemer Partners tarafından ilk kez gerçekleştirilen Avrasya Blockchain Zirvesi’ne özellikle gençler çok yoğun ilgi gösterdi. 300’ü aşkın yabancı katılımcının yer aldığı zirveyi çoğunluğu gençlerden oluşan 1200’ü aşkın kişi izledi. Her yıl gerçekleştirilmesi planlanan zirve, sektör liderlerini, Türk kamu otoritelerini ve bankaların üst seviyedeki yöneticilerini buluşturdu. Nüfusun yüzde 20’sinin kripto para sahibi olduğu Türkiye’de genel muhasebe teknolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla yerel blockchain altyapısı kurulması yönünde Hükümet tarafından çalışmalar yürütülüyor. TL ise, dünyanın en popüler fiat-kripto çifti bakımından 5’inci sırada.