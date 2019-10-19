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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Blockchain devriminin lideri Türkiye olabilir

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Blockchain devriminin lideri Türkiye olabilir

Dünyanın en büyük 3 blockchain (şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtım veri tabanı) şirketinden biri olan Çin Merkezli Huobi Grup CFO’su Chris Lee, blockchain’nin henüz yeni gelişen bir teknoloji olduğunu hatırlatarak, “Blockchain çok erken bir aşamada olduğu için bu yeni teknolojide her birey, her şirket ve her ülke lider olma şansına sahip.

Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Venezüella ve Vietnam ile birlikte Türkiye de dijital para pazarında işlem hacmi hızla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında ve hatta G20 içinde teknolojiye çok hızlı uyum sağlayan nüfusuyla blockchain devriminde lider olmak için çok daha avantajlı” dedi. Türkiye’de nüfusun yüzde 20’sinin dijital paraya sahip olduğunu kaydeden Lee, “Türkiye’nin 80 milyonu aşkın nüfusunu düşündüğünüzde blockchain ile ilişki içinde olanların sayısı milyonları aşıyor. Bu da Türkiye’yi bölgesinde şimdiden lider konuma getirirken, dünyada da kullanıcı sayısı açısından ilk 3’e taşımış durumda” diye konuştu.

ORTADOĞU’NUN SİLİKON VADİSİ

Huobi Grup Bölge Başkanı Mohit Davar ile birlikte Avrasya Blockchain Zirvesi kapsamında Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Lee, Türkiye’yi ‘hızla kripto dostuna dönüşen, çok heyecan verici, seksi’ bir pazar olarak tanımladı. Lee, şunları söyledi: “Türkiye dışarıda, içeride göründüğünden çok daha cazip bir pazar. Tıpkı güzel bir kızın ne kadar güzel olduğunun tam olarak farkında olmaması gibi bir durum bu. Türkiye’nin potansiyeli dışarıdan çok etkileyici görünüyor. Yani pazar düşünülenden çok daha cazip ve çok daha büyük bir potansiyele sahip. Bence teknolojik altyapısı, düzenleyici kurumların blockchain teknolojisine yaklaşımı, finans sektörünün olgunluğu ve her şeyden önemlisi sahip olduğu fintech ekosistemi ile Türkiye Ortadoğu’nun Silikon Vadisi olabilir.”

Türkiye’ye yönelik dijital para pazarının dünyada 232 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını, halen 35 milyonun üzerinde kullanıcının bulduğunu belirten Lee, Türkiye pazarına yönelik hedeflerini şöyle konuştu: “Haziran ayından bu yana Türkiye’de ofis kurma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu süreçte tanıştığımız bankacılık sektörü temsilcileri ve hükümet yetkililerinin yaklaşımından ve birikiminden çok etkilendik. Bize kollarını sonuna kadar açtılar. Ancak özellikle gençlerin isteği ve sektöre olan hakimiyeti gerçekten çok etkileyici ve ülkenin blockchain devriminde üsteleneceği rolün büyüklüğünü gösteriyor” diye konuştu.

MERKEZ BANKASI İLE ÇALIŞMAK İSTERİZ

TÜRKİYE’nin çok hızlı bir şekilde kripto dostu bir ülkeye dönüştüğünü ve borsa ile blockchain işinde başrolü üstlenen oyuncu konumuna geldiğini belirten Chris Lee, Merkez Bankası’nın açıkladığı dijital para projesinde işbirliği yapmayı çok istediklerini de söyledi.

ZİRVEYE ‘GENÇ’ İLGİSİ

HUOBI Grup ve Türkiye merkezli Kemer Partners tarafından ilk kez gerçekleştirilen Avrasya Blockchain Zirvesi’ne özellikle gençler çok yoğun ilgi gösterdi. 300’ü aşkın yabancı katılımcının yer aldığı zirveyi çoğunluğu gençlerden oluşan 1200’ü aşkın kişi izledi. Her yıl gerçekleştirilmesi planlanan zirve, sektör liderlerini, Türk kamu otoritelerini ve bankaların üst seviyedeki yöneticilerini buluşturdu. Nüfusun yüzde 20’sinin kripto para sahibi olduğu Türkiye’de genel muhasebe teknolojisinin yaygınlaştırılması amacıyla yerel blockchain altyapısı kurulması yönünde Hükümet tarafından çalışmalar yürütülüyor. TL ise, dünyanın en popüler fiat-kripto çifti bakımından 5’inci sırada.

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