BlackRock'tan Bitcoin hamlesi
Financial News'in haberine göre BlackRock, kripto para piyasasına yatırım konusunda araştırma yapılması için takım kurdu.
LONDRA'DA Financial News'in haberine göre dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock Inc., kripto para piyasası ve dijital paraların altyapısı olan blockchain teknolojinden yararlanmanın yollarını araştırmak için bir takım kurdu.
Haberde yer alan bilgilere göre New York'ta bulunan yatırım stratejisti Terry Simpson'ın da aralarında bulunduğu takım Bitcoin vadeli kontratlara yatırım yapılıp yapılmaması konusunda araştırma yapacak.
Habere göre söz konusu takım rakiplerin krpto paralar ile olan faaliyetlerini ve kendi şirket faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini de gözden geçiriyor. Takım, bulgularını üst düzey yönetime sunacak.
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