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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

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Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Alışveriş tutkunlarının gözü kulağı Black Friday indirimlerinde. Son yıllarda ülkemizde de bir hayli rağbet gören ve yakından takip edilen Black Friday’de pek çok mağaza ve e-Ticaret sitesi ürünlerini yüzde 80’leri bulan indirimle satışa sunacak. Peki, bu yıl Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Dünya çapında milyarlarca dolarlık ekonomi oluşturan Black Friday için Türkiye’de de hazırlıklar günler öncesinden başladı. Türkiye’de "Efsane Cuma", "Süper Cuma" ve "Beklenen Cuma" gibi farklı isimler de verilen bu çılgınlığın önemli hacme ulaşması bekleniyor. Bazı mağazalar Black Friday indirimlerini Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlatıyor. Peki, Black Friday indirimleri bu yıl ne zaman başlayacak?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRİDAY TARİHİ

Black Friday, 24 Eylül 1869'da meydana gelen bir borsa felaketiydi. Yaşanan spekülasyonunun ardından, altın fiyatı düştü ve piyasalar çöktü. Günümüzde ise perakendecilerin müşterilerini çekmek için şafak vakti saatlerinde özel promosyonlar sunmaları ve kapılarını açmaları yaygındır.

 

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