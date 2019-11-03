Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Alışveriş tutkunlarının gözü kulağı Black Friday indirimlerinde. Son yıllarda ülkemizde de bir hayli rağbet gören ve yakından takip edilen Black Friday’de pek çok mağaza ve e-Ticaret sitesi ürünlerini yüzde 80’leri bulan indirimle satışa sunacak. Peki, bu yıl Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Dünya çapında milyarlarca dolarlık ekonomi oluşturan Black Friday için Türkiye’de de hazırlıklar günler öncesinden başladı. Türkiye’de "Efsane Cuma", "Süper Cuma" ve "Beklenen Cuma" gibi farklı isimler de verilen bu çılgınlığın önemli hacme ulaşması bekleniyor. Bazı mağazalar Black Friday indirimlerini Şükran Günü olan perşembe gününde, bazıları ise pazartesi ve çarşamba günlerinde başlatıyor. Peki, Black Friday indirimleri bu yıl ne zaman başlayacak?
BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.
Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
BLACK FRİDAY TARİHİ
Black Friday, 24 Eylül 1869'da meydana gelen bir borsa felaketiydi. Yaşanan spekülasyonunun ardından, altın fiyatı düştü ve piyasalar çöktü. Günümüzde ise perakendecilerin müşterilerini çekmek için şafak vakti saatlerinde özel promosyonlar sunmaları ve kapılarını açmaları yaygındır.
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