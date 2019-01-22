BKM: Kartlı ödeme 2018’de yüzde 21 artışla 817 milyara çıktı

BKM, Türkiye'de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler toplumu hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2018 yılında yaşanan gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıkları son yıllarda değişim gösterdiğini dile getiren BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, "BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018'de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar liraya ulaştığını; kredi kartıyla yapılan ödeme tutarının yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödeme tutarının ise yüzde 38 arttığını görüyoruz. 2018'de her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla gerçekleşti. 2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bırakırken, artık her 5 banka kartı işleminden 3'ü de alışveriş olarak gerçekleşiyor dedi.

TOPLAM KART ADEDİ 213 MİLYONA ULAŞTI

Geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini ifade eden Canko, 2018 yılında kredi kartı adedi 66.3 milyona, banka kartı adedi ise 146.4 milyona ulaştı. Böylece toplam kart adedi yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleşti diye konuştu.

2018'DE DAHA ÇOK SEYAHAT EDİLDİ

2018 yılında en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin bilgi veren Dr. Soner Canko, şunları söyledi: 2018 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör oldu. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 44 artarak 20.6 milyar TL'ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 29'luk artış ve 36.7 milyar liralık kartlı ödeme tutarı ile restoran ödemeleri, yüzde 28'lik artış ve 17.6 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü, yine yüzde 28'lik artış ve 32 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla sağlık ürünleri ve kozmetik sektörü, yüzde 27'lik artış ve 78.1 milyar liralık kartlı ödeme tutarıyla akaryakıt istasyonları sektörü izledi.

EN FAZLA KARTLI ÖDEME MARKET VE AVM’LERDE

En fazla kartlı ödeme yapılan sektörlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canko, en fazla kartlı ödeme yapılan sektörün 148 milyar lira ile market ve AVM'ler olduğunu; bu iki sektörü 78 milyar lira ile akaryakıt, 68 milyar lira ile giyim, 57 milyar lira ile küçük gıda perakendesi, 45 milyar lira ile elektronik eşya sektörlerinin takip ettiğini belirtti.

İNTERNETTEN ÖDEMELER YÜKSELİŞTE

İnternetten yapılan kartlı ödemelere de değinen Dr. Soner Canko, Banka kartlarının internette kullanımı hızla yaygınlaşırken, internetten alışveriş deneyimi yaşayan kişi sayısının da her geçen gün arttığını söyleyebiliriz dedi. 2017 yılında 99 milyar lira olarak gerçekleşen online ödemelerin 2018'de yüzde 40 arttığını ve 139 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Canko, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payının ise yüzde 16'yı geçtiğini söyledi.

YABANCI HARCAMALARINDA REKOR YILI: HER BİR TURİST 2 BİN 600 LİRA KARTLI ÖDEME YAPTI

Öte yandan geçtiğimiz yıl kartlı ödemelerle yapılan yabancı harcamalarında rekor kırıldığını ifade eden Canko, BKM verilerine göre 2018 yılında yabancı kartlarla ülkemizde yapılan alışverişler geçen yılın 2 katına çıkarken, yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı ise rekor oranla yüzde 5i geçti. dedi. 13 Ağustos 2018, yabancı kartlarla Türkiye'de 281 milyon lira ile en fazla ödeme yapılan gün oldu. 1 yılda 17 milyon farklı yabancı kartla, kart başına 2 bin 600 lira ödeme gerçekleşti.

TEMASSIZ İŞLEMLER 2.5 KAT ARTTI

2017 yılında 42 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2018 yılında yüzde 40 artarak 58 milyon adede yükseldiğini ifade eden Dr. Soner Canko, 2018'de ülkemizdeki temassız özellikli terminal adedinin 1 milyon adedi geçtiğini belirtti. Temassız özellikli terminal adedinin toplam terminal adedi içindeki payının ise yüzde 52 olduğunu söyleyen Canko, 2015 yılında temassız özellikli terminal adedi sadece 300 bin adetti. Şimdi bu rakam 1 milyon adedi geçti. Yani 2015'ten bugüne temassız kabul noktasının 4 katına çıktığını söyleyebiliriz. Artık her 2 kart kabul noktasından 1'i temassızı destekliyor diye konuştu.

AYLIK TEMASSIZ İŞLEM 25 MİLYONA ULAŞTI

Kullanıcıların daha yüksek tutarlı işlemlerde de temassız ödeme yapmayı güvenle tercih ettiklerinin altını çizen Canko, 2018 yılında temassız ödeme adedinin 2017'ye kıyasla 2.5 katına çıktığını ifade etti. Temassız ödemeyi tercih edenlerin, etmeyenlere göre daha sadık kart kullanıcıları olduklarının görüldüğünü de sözlerine ekleyen Canko, şöyle konuştu: Bu kullanıcılar kartlı ödemeleri yüzde 32 daha fazla tercih ediyor. Temassız işlemler 2017 yılında 88 milyon adet gerçekleşirken, 2018 yılında bu rakam 2.5 kat artarak 213 milyon adede ulaştı. Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem tutarı 2017'de 26 lira iken 2018'de 31 liraya yükseldi. Temassız ödeme adedi ise 2015 yılının 7 katına çıktı. Temassız ödeme rekoru 31 Aralıkta 700 bin farklı kartla yapılan 1 milyon adet işlemle kırıldı. Aylık temassız işlem adedi 25 milyona ulaşırken, her 6 karttan 1'i temassız ödemelerde kullanıldı.

2018'İN KARTLI ÖDEME ENLERİ

Bankalararası Kart Merkezi, 2018de kartlı ödemelerin enlerini de gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yılın ödemeler ekosistemine dair enleri şöyle:

En fazla kartlı ödeme adedi 21 milyon ödemeyle 14 Haziran Ramazan Bayramı Arife Gününde gerçekleşti.

2018 yılında en fazla işlem tutarının gerçekleştiği gün 3.7 milyar lira ile MTV ödemelerinin yapıldığı 31 Temmuz oldu.

Okula dönüş dönemini kapsayan eylül ayında 74.2 milyar lira ile en fazla kartlı ödeme gerçekleşti.

23 Kasım Muhteşem Cumada 2,.1 milyon farklı kartla internetten ödeme yapılarak rekor kırıldı.

İnternetten en fazla kartlı ödeme 1.1 milyar lira ile vergi yapılandırma ödemelerinin yapıldığı 30 Kasımda gerçekleşti.

31 Aralıkta 700 bin farklı kartla yapılan 1 milyon adet işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı.