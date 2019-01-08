'Bizim salonlar filminizi bekliyor'

Sinema yapımcıları ve Güney Koreli CGV Mars Cinema Group arasında yaşanan ‘pay’ tartışması sürerken, diğer sinema salonu işletmecilerinden ilginç bir çıkış geldi. Sinema izleyicisinin yoğun olduğu bir döneme girildiğine dikkat çeken Cinemapink Genel Müdürü Selim Yavuzoğlu, “Mars pazarın yüzde 44’üne sahip. Geride yüzde 56 var. Birçok sinema işletmecisi ile görüşüyoruz. Buradan Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum. Ne istiyorlarsa vermeye hazırız. Gelin filmler gösterime girsin. İzleyiciyi cezalandırmayalım. Sinema salonlarını gece geç saatlere kadar çalıştırmaya hazırız” dedi. Avşar Sinemaları’nın patronu Şükrü Avşar ise, “Bu anlaşmazlığın odak noktası ne ise bunu dışarı çıkarıp, diğerleri ile yürümekte fayda var. Bunun için de yapımcının cesaretli olup, diğer sinemalarla yola devam etmesi daha doğru” diye konuştu.

YÜZDE 73 DÜŞTÜ

Sürekli olarak yapımcılarla ve farklı salon işletmecileri ile görüşmelerin sürdüğünü anlatan Selim Yavuzoğlu, şöyle konuştu: “Bugün 14 ilde faaliyet gösteriyoruz. Sektördeki büyük bir kaç oyuncudan biriyiz. Sinema salonu işletmeciliği çok zor bir iş. Ancak bu işin bir ortak yolu bulunmalı. Eğer yapımcılar Mars’a film vermemekte direniyorsa, biz de diyoruz ki; ‘Gelin filmlerinizi biz yayınlayalım.’ Bizim gibi düşünen birçok işletmeci var. Pazarın yüzde 56’sı farklı gruplara ait. 2018’in ilk cuma günü 37 bin adet sinema bileti kestik. Bu rakam 2019’un ilk cuma günü 10 bin adette kaldı. Yüzde 73 oranında azaldı. Seyirciyi cezalandırmayalım. Biz ne istiyorsanız vermeye hazırız. 8 lira ise 8 lira verelim. Ama yeter ki filmler gösterime girsin. Filmlerin gösterim tarihleri önceden planlanıyor. Bu saatten sonra Cem Yılmaz’ın, Yılmaz Erdoğan’ın filminin yerine ne bulacağız.”

TÜRK SİNEMASI İÇİN

Avşar Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Avşar, “Avşar Sinemaları’nda bugüne kadar hiç sorun olmadı. Yapımcının hakkı ne ise biz bunu karşılıyoruz. Bu anlaşmazlığın odak noktası ne ise bunu dışarı çıkarıp, diğerleri ile yürümekte fayda var. Bunun için de yapımcının cesaretli olup, diğer sinemalarla yola devam etmesi daha doğru. Eğer bu cesareti gösterebilirsek sektör olarak, sonunda Türk sineması kazanacaktır. Bugün beklenen filmler gösterime girmediği için sinema salonlarında kesilen bilet sayısı düştü. Eğer bu filmler gösterime girmez ise 75 milyon adetlik hedef tutmaz. Hatta yıl sonunda sektör 50 milyon adetlik hedefin bile altında kalabilir. Böyle olunca da beyaz perde eskiden olduğu gibi yabancı filmlerin egemenliği altına girer” dedi.

KAVGA NASIL BAŞLADI?

SİNEMA yapım-cıları, “Sinema salonu işletmecisi Mars, bize düşük pay veriyor, biletleri mısır ve içecek kampanyalarıyla izleyiciye yüksek fiyata satıyor. Hem biz hem de izleyici artık mağdur olmasın.

Bu sistem değişene kadar film vermeyeceğiz” dedi. Yapımcıların bu çıkışana karşılık ise Mars Cinema Group’tan “Film çekmezlerse çekeni bulacağız” açıklaması geldi.

Tüm bu sözler tartışmayı alevlendirdi ve sinema salonlarında beklenen filmler gösterime girmedi.

ANADOLU İLLERİ SİNEMASIZ KALIR

SİNEMA sektörü için ocak, şubat ve mart aylarının çok önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, şöyle devam etti: “Bu yıl sektör rekor izleyici bekliyordu. Ancak gişenin en çok izlenen isimleri filmleri geri çekince büyük bir boşluk oldu. Büyük şirketler farklı çözüm yolları bulmaya çalışıyor. Ancak buna rağmen kaybımız büyük. Bizden daha küçük işletmeciler de var. Özellikle Anadolu illerinde. Eğer böyle devam ederse birçok işletme kapanma tehlikesi yaşayacak. Sömestr tatili yaklaşıyor. Bu krizin bir an önce çözülmesi gerekiyor. Biz de hem sektördeki rakiplerimiz hem de yapımcılarla sürekli irtibat halindeyiz. Ancak henüz net bir şey söz konusu değil. Sinema salonları kapanmasın ve daha çok seyirci gelsin.”

DÜNYADA 41.7 MİLYAR DOLARLIK REKOR HASILAT

TÜRKİYE 2018’in son günlerine yapımcı ve salon işletmecisi arasında yaşanan tartışma ile girerken, dünya sinema endüstrisi tüm zamanların rekorunu kırdı. 2018’de dünya sinemalarında yüzde 2.7’lik büyümeyle 41.7 milyar dolarlık hasılat elde edildi. Pazarın ilk sırasını ise yüzde 7’lik büyüme ile ABD ve Kanada kaptı. ABD ve Kanada’da 2018 yılı içerisinde satılan bilet sayısı 1.3 milyarı aştı. Toplam hasılat ise 11.9 milyar doları buldu. Çin’de ise yıllık gişe geliri 9 milyar dolara ulaştı. 2018 yılının dünya çapında en çok izlenen filmi ise “Avengers: Sonsuzluk Savaşı” oldu. Filmin global hasılatı 2 milyar doları aştı. Black Panther filmi ise 1.3 milyar dolarlık hasılat ile dünyada en çok izlenen ikinci film oldu. Türkiye’de de en çok izlenen yabancı yapımlar arasında yer alan animasyon filmi “İnanılmaz Aile 2” 1 milyar dolar barajını geçerek, “Jurassic World” filminden sonra 4’üncü sıraya yükseldi.

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