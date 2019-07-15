Bizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor
GeriEkonomi Bizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hülya GÜLER
15.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor

Alman beyaz eşya devi BSH’nin lüks markası Gaggenau’nun CEO’su Peter Goetz, Türkiye’nin kurdaki dalgalanmadan etkilense de kendileri için her zaman ‘Top10’ listesinde olacağını belirterek, “Gelişmeler Türkiye’ye güvenimizi sarsmıyor. Çok kısa sürede toparlanmasını bekliyoruz. O yüzden global stratejimizi belirlerken Türkiye’yi ilk 10’da sayıyoruz” dedi.

BEYAZ eşyanın ‘Ferarisi’ olarak nitelendirilen, Alman devi BSH’ın lüks ev aletleri markası Gaggenau’nun CEO’su Peter Goetz, kurdaki dalgalanmadan etkilense de Türkiye pazarının en çok iş yaptıkları ‘Top10’ listesindeki yerini değiştirmediklerini söyledi. Türkiye’nin geçen yıl dövizde yaşanan dalgalanma öncesinde Gaggenau’nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını hatırlatan Goetz, “Bugüne kadar en azından benim şahit olduğum birkaç kriz yaşadı Türkiye ve hepsinde de çok çabuk toparlandı. Bu kez de kısa sürede toparlanır. Türkiye pazarında bazı zorluklar yaşanıyor. Ama bu tür gelişmeler, bizim Türkiye’ye güvenimizi sarsmıyor. Kurdaki dalgalanma sonrasında Türkiye Gaggenau sıralamasında 13-14’lere geriledi ama biz bunu saymıyoruz. Türkiye’yi ilk 10’da tutmayı tercih ediyoruz. Türkiye’deki operasyonlarımızı hala ilk 10 ülke arasındaymış gibi yürütüyoruz ve global gelecek stratejimizi de buna göre şekillendirdik” dedi.

ÜRETİM ARTACAK

3 ay önce Gaggenau’nun CEO koltuğuna oturan ve bu sıfatla Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Goetz, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Goetz, Türkiye’nin Gaggenau için önemli üretim merkezlerinden olduğunu  belirterek, şunları söyledi: “Türkiye Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte üretim yaptığımız 4 ülkeden biri. Çerkezköy’de Gaggenau’nun buzdolabı ve diğer soğutucu aletlerini üretiyoruz. Hem Türkiye pazarına satıyoruz hem de ihracat yapıyoruz. Buradaki üretimimizden çok memnunuz, kapasitemizi artırarak devam edeceğiz. Gaggenau, üretim sayıları düşük ama iş hacmi büyük bir marka.”

ÖRNEK PAZARSINIZ

Bizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’deki satışlarda çok ciddi bir büyüme beklediğini kaydeden Goetz, “Bizim çekirdek ülke olarak gördüğümüz 3-4 ülke var, ABD, Çin ve Avustralya gibi. Türkiye de çekirdek ülkelerden biri. Bizim son 20 yılda oldukça başarılı olduğumuz bir pazar. Burada çok güzel bir büyüme yakaladık. Bizim global büyüme stratejimizle mükemmel bir uyumu var. Türkiye bayilik ve showroom standartları gibi alanlarda Gaggenau’nun örnek gösterdiği bir pazar. Türkiye’de çok iyi oturmuş bir bayilik sistemimiz var, çok güzel showroom’larımız var.  Bazı ülkelerde hala bağımsız satıcılarla çalışıyoruz ve onların mağazalarında diğer markalarla rekabet ediyoruz. Ama bu tür konular Türkiye’de çoktan çözülmüş durumda. Türkiye’de bir mağazaya girdiğinizde Gagenau’nun anlayışını 360 derece görebiliyorsunuz. Bu bizim için çok önemli bir kazanım” dedi.

BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRMİŞ

- TÜRKİYE’de yaşanan döviz hareketliliğinin Almanya ya da benzeri bir Avrupa ülkesinde yaşansa etkisinin daha büyük olacağını düşündüğünü dile getiren Peter Goetz, “Biz Almanya’da bu tarz dalgalanmalara pek alışkın değiliz. Evet, Almanya’da da bazı ufak tefek dalgalanmalar oluyor ama Batı Avrupa bu tarz krizlere Türkiye gibi alışkın değil. Türkiye alışkın ve her zaman bir çözüm buluyor. Türkiye’de hızlı ve sert rüzgarlarda sörf yapabiliyorsunuz. Türkiye artık bir anlamda bağışıklık geliştirmiş” diye konuştu.

LÜKS TÜKETİM ÇOK ETKİLENMEZ

- DÖVİZDEKİ dalgalanmanın Gaggenau’nun performansını çok etkilemediğini kaydeden Peter Goetz, “BSH’taki görevlerim kapsamında 1996 yılından bu yana Türkiye’ye gelip gidiyorum. Gelecekte ne olacağını konuşacaksak kristal bir küreye ihtiyacımız var. Kurdaki hareketlilik elbette hepimizi etkiliyor ama Gaggenau’nun performansı BSH Türkiye’nin faaliyetleri kadar etkilenmedi. Bu tür dalgalanmalarda lüks pazarı elbette etkilenir. İnsanlar elbette çok daha fazla düşünüyorlar ve daha fiyat duyarlı hale gelebiliyorlar. Bu kaçınılmaz ama lüks pazarı diğer piyasalara göre pek fiyat duyarlı olmadığı için etkilenmesi de daha sınırlı oluyor. Bu sadece Türkiye’de değil dünyada da böyle” diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Süre kısalıyor...
Erdemir’den ‘satın alma’ iddialarına ilişkin açıklama: 'Bu iddia gerçek dışı'
Bakan Pakdemirli Çeşme'de dalış yaptı
Burası İstanbul'a çok yakın! Doğal havuzlarda yüzülüyor...