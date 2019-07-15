Bizim için hep zirvedesiniz... Lüks beyaz eşya markası Gaggenau, Türkiye’yi ilk 10’da tutuyor

BEYAZ eşyanın ‘Ferarisi’ olarak nitelendirilen, Alman devi BSH’ın lüks ev aletleri markası Gaggenau’nun CEO’su Peter Goetz, kurdaki dalgalanmadan etkilense de Türkiye pazarının en çok iş yaptıkları ‘Top10’ listesindeki yerini değiştirmediklerini söyledi. Türkiye’nin geçen yıl dövizde yaşanan dalgalanma öncesinde Gaggenau’nun faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığını hatırlatan Goetz, “Bugüne kadar en azından benim şahit olduğum birkaç kriz yaşadı Türkiye ve hepsinde de çok çabuk toparlandı. Bu kez de kısa sürede toparlanır. Türkiye pazarında bazı zorluklar yaşanıyor. Ama bu tür gelişmeler, bizim Türkiye’ye güvenimizi sarsmıyor. Kurdaki dalgalanma sonrasında Türkiye Gaggenau sıralamasında 13-14’lere geriledi ama biz bunu saymıyoruz. Türkiye’yi ilk 10’da tutmayı tercih ediyoruz. Türkiye’deki operasyonlarımızı hala ilk 10 ülke arasındaymış gibi yürütüyoruz ve global gelecek stratejimizi de buna göre şekillendirdik” dedi.

ÜRETİM ARTACAK

3 ay önce Gaggenau’nun CEO koltuğuna oturan ve bu sıfatla Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Goetz, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Goetz, Türkiye’nin Gaggenau için önemli üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte üretim yaptığımız 4 ülkeden biri. Çerkezköy’de Gaggenau’nun buzdolabı ve diğer soğutucu aletlerini üretiyoruz. Hem Türkiye pazarına satıyoruz hem de ihracat yapıyoruz. Buradaki üretimimizden çok memnunuz, kapasitemizi artırarak devam edeceğiz. Gaggenau, üretim sayıları düşük ama iş hacmi büyük bir marka.”

ÖRNEK PAZARSINIZ





Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’deki satışlarda çok ciddi bir büyüme beklediğini kaydeden Goetz, “Bizim çekirdek ülke olarak gördüğümüz 3-4 ülke var, ABD, Çin ve Avustralya gibi. Türkiye de çekirdek ülkelerden biri. Bizim son 20 yılda oldukça başarılı olduğumuz bir pazar. Burada çok güzel bir büyüme yakaladık. Bizim global büyüme stratejimizle mükemmel bir uyumu var. Türkiye bayilik ve showroom standartları gibi alanlarda Gaggenau’nun örnek gösterdiği bir pazar. Türkiye’de çok iyi oturmuş bir bayilik sistemimiz var, çok güzel showroom’larımız var. Bazı ülkelerde hala bağımsız satıcılarla çalışıyoruz ve onların mağazalarında diğer markalarla rekabet ediyoruz. Ama bu tür konular Türkiye’de çoktan çözülmüş durumda. Türkiye’de bir mağazaya girdiğinizde Gagenau’nun anlayışını 360 derece görebiliyorsunuz. Bu bizim için çok önemli bir kazanım” dedi.

BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRMİŞ

- TÜRKİYE’de yaşanan döviz hareketliliğinin Almanya ya da benzeri bir Avrupa ülkesinde yaşansa etkisinin daha büyük olacağını düşündüğünü dile getiren Peter Goetz, “Biz Almanya’da bu tarz dalgalanmalara pek alışkın değiliz. Evet, Almanya’da da bazı ufak tefek dalgalanmalar oluyor ama Batı Avrupa bu tarz krizlere Türkiye gibi alışkın değil. Türkiye alışkın ve her zaman bir çözüm buluyor. Türkiye’de hızlı ve sert rüzgarlarda sörf yapabiliyorsunuz. Türkiye artık bir anlamda bağışıklık geliştirmiş” diye konuştu.

LÜKS TÜKETİM ÇOK ETKİLENMEZ

- DÖVİZDEKİ dalgalanmanın Gaggenau’nun performansını çok etkilemediğini kaydeden Peter Goetz, “BSH’taki görevlerim kapsamında 1996 yılından bu yana Türkiye’ye gelip gidiyorum. Gelecekte ne olacağını konuşacaksak kristal bir küreye ihtiyacımız var. Kurdaki hareketlilik elbette hepimizi etkiliyor ama Gaggenau’nun performansı BSH Türkiye’nin faaliyetleri kadar etkilenmedi. Bu tür dalgalanmalarda lüks pazarı elbette etkilenir. İnsanlar elbette çok daha fazla düşünüyorlar ve daha fiyat duyarlı hale gelebiliyorlar. Bu kaçınılmaz ama lüks pazarı diğer piyasalara göre pek fiyat duyarlı olmadığı için etkilenmesi de daha sınırlı oluyor. Bu sadece Türkiye’de değil dünyada da böyle” diye konuştu.