Bizden size takoz olmaz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBizden size takoz olmaz
GeriEkonomi Bizden size takoz olmaz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
10.04.2018 - 01:21, Son Güncelleme:

Bizden size takoz olmaz

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Bizden size takoz olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin tanıtımında iş dünyasına seslenerek, “Bizden size takoz olmaz, bizden size önümüzdeki takozların temizlenmesi olur. Türkiye’nin potansiyeli bu yapılanların üzerindedir. Yeter ki ele ele verip birlikte bu potansiyeli harekete geçirelim” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin Tanıtımı ve Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada iş insanlarına seslenerek, “Bizden size takoz olmaz, bizden size önünüzdeki takozların temizlenmesi olur. Yatırımcıların başımız gözümüz üzerinde yeri var. Her şey onlara açık” çağrısı yaptı. Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 7.4 büyüme oranıyla ortalamanın üzerine çıktığını hatırlatan Erdoğan, “Aynı şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabi birileri şunu söylüyorlar ‘fazla büyüme hayırlı, isabetli değildir’ niye kıskançlık başka bir şey değil. Ya büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar? Büyüme oranınız ne kadar artarsa o kadar güçlü olacaksınız işin aslı bu. Türkiye büyüdükçe iş insanıyla adamıyla, çalışanıyla, devletiyle hep birlikte kazanıyoruz” dedi.

KANALİZASYON BORUSU

Verdikleri teşviklere, devletin kaybı olarak değil ülke ve milletin kazancı olarak baktıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “23 proje için 19 firmamız yatırım teşviklerinden yararlanmaya hak kazandı. Ülkelerine ve devletlerine güvenerek yola çıktıkları için sonuna kadar destekleyeceğiz. Gerçek Türkiye budur, gerçek gündemi budur. Asıl tartışmamız gereken tekliflerimizle, eleştirilerimiz ile yön vermemiz gereken konular budur. Her kim; ülkemizin asli meseleleri bir kenara bırakıp siyaseti ve milleti dedikodu ile iftira ile hakaret ile meşgul ediyorsa bilin ki onun heybesi boştur. Sözü olmayanın yüreğinin iyi ve güzel olan her şeye kin bağlaması, ağzının kanalizasyon borusuna dönmesi kaçınılmaz hale gelir.

YETER Kİ EL ELE VERELİM

Yatırımcıların başımız gözümüz üzerinde yeri var. Her şey onlara açık. Yeter ki bize güvensinler, inansınlar. Elini taşın altına koyan iş dünyası temsilcileriyle omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız kimseye de eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizi yönetirken üreten iş dünyamızı da takdirle karşılıyoruz. Takdirlerimizi ifade etmekle kalmıyor, devletin tüm imkanlarını iş dünyamızın istifadesine sunuyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamın olmadığı yerde devlet, alacak vergi de bulamaz. Ömründe hiç iş kurmamış, beş koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, çalışmamış, çalıştırmamış, üretmemiş, ürettirmemiş birilerine bunu anlatmak beyhude çabadır. Bir çırpıda 135 milyarlık yatırım ortaya çıktı. 2018’de de bu rakamı geride bırakacak gayret ortaya koyacağız. Bizden size takoz olmaz, bizden size önümüzdeki takozların temizlenmesi olur. Türkiye’nin potansiyeli bu yapılanların üzerindedir. Yeter ki ele ele verip potansiyeli harekete geçirelim.”

 

CARİ AÇIK PSİKOLOJİK BİR ENGEL

YENİ yatırımlara ihtiyacı olan Türkiye’nin bu süreçte aşması gereken hem teknik hem de psikolojik bir engelin olduğunu da kaydeden Erdoğan, “O da cari açık sorunudur. Yurt içinde ve yurtdışında ekonomimizle ilgili değerlendirme yapan herkesin önümüze koyduğu bu sorunu çözmenin yolu da teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. İşte Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Bütün bunlar Türkiye’nin nereye gittiğini gösteriyor. Sadece bu değil. Savunma sanayinde attığımız adım. S-400 diyoruz, birileri rahatsız oluyor niye rahatsız oluyorsun Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Biz S-400’te kalkıyoruz buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun bir faiz oranıyla bize veriliyor. Biz bununla beraber bu adımı atıyoruz. Yüzde 3 faiz oranıyla biz bu krediyi alıyorsak ben artık bir yerden icazet mi alacağım? Biz hakikaten başarılı bir tüccarsak, sanayiciysek, siyasetçiysek bunun en uygunu neredense oradan alırız ve yaparız. Şu anda da bu adımı attık, iyi olacak. Cari açık, yüksek faiz, borç prangasından kurtulmak için bugünden bu tedbirleri almak zorundayız. Cumhurbaşkanımız faiz konusunda devamlı konuşuyor. E ne yapacağım. Hepiniz dertlisiniz biliyorum. Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım destekli teşvik sistemi diyoruz. Neyi sağlayacağız? Öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki yatırım yapılsın” dedi.

DOĞU’YU İHMAL ETMEYİN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, turizmde darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle meydana gelen gerilemenin büyük ölçüde telafi edildiğini de belirterek, şunları söyledi: “Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu’yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır buraları ihmal etmeyin. Bu üçlü zirvede Sayın Ruhani de ifade etti.”

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Bir fare için evi yakmayın

Türk-Katar ortaklığından dev kimya tesisi ve santral yatırımı: Trakya’ya 5.2 milyar $

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?