CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin Tanıtımı ve Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada iş insanlarına seslenerek, “Bizden size takoz olmaz, bizden size önünüzdeki takozların temizlenmesi olur. Yatırımcıların başımız gözümüz üzerinde yeri var. Her şey onlara açık” çağrısı yaptı. Türkiye’nin 2017 yılında yüzde 7.4 büyüme oranıyla ortalamanın üzerine çıktığını hatırlatan Erdoğan, “Aynı şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabi birileri şunu söylüyorlar ‘fazla büyüme hayırlı, isabetli değildir’ niye kıskançlık başka bir şey değil. Ya büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar? Büyüme oranınız ne kadar artarsa o kadar güçlü olacaksınız işin aslı bu. Türkiye büyüdükçe iş insanıyla adamıyla, çalışanıyla, devletiyle hep birlikte kazanıyoruz” dedi.

KANALİZASYON BORUSU

Verdikleri teşviklere, devletin kaybı olarak değil ülke ve milletin kazancı olarak baktıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “23 proje için 19 firmamız yatırım teşviklerinden yararlanmaya hak kazandı. Ülkelerine ve devletlerine güvenerek yola çıktıkları için sonuna kadar destekleyeceğiz. Gerçek Türkiye budur, gerçek gündemi budur. Asıl tartışmamız gereken tekliflerimizle, eleştirilerimiz ile yön vermemiz gereken konular budur. Her kim; ülkemizin asli meseleleri bir kenara bırakıp siyaseti ve milleti dedikodu ile iftira ile hakaret ile meşgul ediyorsa bilin ki onun heybesi boştur. Sözü olmayanın yüreğinin iyi ve güzel olan her şeye kin bağlaması, ağzının kanalizasyon borusuna dönmesi kaçınılmaz hale gelir.

YETER Kİ EL ELE VERELİM

Yatırımcıların başımız gözümüz üzerinde yeri var. Her şey onlara açık. Yeter ki bize güvensinler, inansınlar. Elini taşın altına koyan iş dünyası temsilcileriyle omuz omuza ülkemizi hedeflerine ulaştırana kadar durmayacağız kimseye de eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizi yönetirken üreten iş dünyamızı da takdirle karşılıyoruz. Takdirlerimizi ifade etmekle kalmıyor, devletin tüm imkanlarını iş dünyamızın istifadesine sunuyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamın olmadığı yerde devlet, alacak vergi de bulamaz. Ömründe hiç iş kurmamış, beş koyun gütmemiş, aldığı koyunları da kaybetmiş, çalışmamış, çalıştırmamış, üretmemiş, ürettirmemiş birilerine bunu anlatmak beyhude çabadır. Bir çırpıda 135 milyarlık yatırım ortaya çıktı. 2018’de de bu rakamı geride bırakacak gayret ortaya koyacağız. Bizden size takoz olmaz, bizden size önümüzdeki takozların temizlenmesi olur. Türkiye’nin potansiyeli bu yapılanların üzerindedir. Yeter ki ele ele verip potansiyeli harekete geçirelim.”

CARİ AÇIK PSİKOLOJİK BİR ENGEL

YENİ yatırımlara ihtiyacı olan Türkiye’nin bu süreçte aşması gereken hem teknik hem de psikolojik bir engelin olduğunu da kaydeden Erdoğan, “O da cari açık sorunudur. Yurt içinde ve yurtdışında ekonomimizle ilgili değerlendirme yapan herkesin önümüze koyduğu bu sorunu çözmenin yolu da teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmekten geçiyor. İşte Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attık. Birileri bundan rahatsız oluyor. Bütün bunlar Türkiye’nin nereye gittiğini gösteriyor. Sadece bu değil. Savunma sanayinde attığımız adım. S-400 diyoruz, birileri rahatsız oluyor niye rahatsız oluyorsun Türkiye kendi kaderini kendisi belirleyecek. Biz S-400’te kalkıyoruz buradaki hesapta hemen kredi gayet uygun bir faiz oranıyla bize veriliyor. Biz bununla beraber bu adımı atıyoruz. Yüzde 3 faiz oranıyla biz bu krediyi alıyorsak ben artık bir yerden icazet mi alacağım? Biz hakikaten başarılı bir tüccarsak, sanayiciysek, siyasetçiysek bunun en uygunu neredense oradan alırız ve yaparız. Şu anda da bu adımı attık, iyi olacak. Cari açık, yüksek faiz, borç prangasından kurtulmak için bugünden bu tedbirleri almak zorundayız. Cumhurbaşkanımız faiz konusunda devamlı konuşuyor. E ne yapacağım. Hepiniz dertlisiniz biliyorum. Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım destekli teşvik sistemi diyoruz. Neyi sağlayacağız? Öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki yatırım yapılsın” dedi.

DOĞU’YU İHMAL ETMEYİN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, turizmde darbe girişimi ve terör olayları sebebiyle meydana gelen gerilemenin büyük ölçüde telafi edildiğini de belirterek, şunları söyledi: “Burada hemen bir sinyal vereyim. Doğu’yu ihmal etmeyin. Turizmde özellikle Van, Ağrı, Iğdır buraları ihmal etmeyin. Bu üçlü zirvede Sayın Ruhani de ifade etti.”