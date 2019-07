Biz kimseyi aldatmadık! BMW’nin dünya başkanı Harald Krüger Münih’ten dünyaya seslendi

BÜNYESİNDE BMW, MINI ve Rolls-Royce markalarını barındıran Alman lüks otomotiv devi BMW Grubu, geçtiğimiz hafta Münih’teki merkezinde geleceğe ilişkin stratejilerini ortaya koyduğu ‘NextGen’ (Gelecek jenerasyon) isimli sıra dışı bir organizasyon gerçekleştirdi. Tüm dünyaya elektrikli ve hibrit otomobil atağını hızlandırarak, 4 yıl içinde 25 yeni elektrikli modeli satışa sunacaklarını duyuran Alman grup, diğer taraftan bir çok ülkede yasaklanmaya başlayan ve bazı markaların üretimini bitirdiği dizel motorları 20, benzinli motorları ise 30 yıl daha geliştirip üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.

YASAKLARA KARŞIYIM

Türkiye’den Hürriyet’in takip ettiği bu sıradışı organizasyonda BMW Grubu Dünya Başkanı ve CEO’su Harald Krüger de çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Dizel skandallarıyla gündeme gelen Alman markalardan çok farklı olduklarının altını çizen Krüger, “Çok net bir şekilde söylememem gerekirse biz dizel motor konusunda kimseyi aldatmadık. BMW’nin ciddi mühendisleri var. Şeffaflığa ve dürüstlüğe inanıyor, performansa bağlı hareket ediyor. Bunlar BMW’nin temel değerleri” dedi. Krüger, bir çok ülke ve şehirde başlayan dizel yasaklarını desteklemediklerini, 20 yıl daha dizel motor ve 30 yıl daha benzinli motor geliştirip üreteceklerini çünkü sahip oldukları teknolojiyle istenilen emisyon oranlarından daha altına ulaştıklarını hatırlattı. Krüger, “Sonuçta Rusya gibi her ülkenin gündeminde elektrikli araç yok. Ama biz buna rağmen geleceği elektrikli ve otonom araçlarda görüyoruz ve bu konuda en hızlı davranan grubuz. 2013 yılı sonunda satışa sunduğumuz ilk elektrikli modelimiz i3’ten bu yana dünyada 150 bin adet yüzde 100 elektrikli araç sattık. 2019 yılı sonu itibariyle 500 binin üzerinde elektrikli ve hibrit araç satışı gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Son 2 yılda, yollarla buluşturmaya hazırlandıkları pek çok modelin kararını verdiklerini açıklayan Krüger, şöyle konuştu: “Elektrikli otomobillerimizin her yıl satış rakamlarını ortalama yüzde 30 oranında artmasını bekliyoruz. 2020 yılından itibaren, dünya genelinde, bulunduğumuz tüm noktalarda ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağız. Sosyal sorumluluğumuzu bu şekilde ortaya koyacağız. Emisyonsuz sürüş hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.”

HANGİ ELEKTRİKLİ OTOLAR YOLDA?

- BMW’nin halihazırda satışta olan elektrikli modeli i3 ve hibrit modeli i8’in dışında bu yıl sonunda tamamen elektrikli MINI de satışa sunulacak. 2020 yılında yüzde 100 elektrikli iX3, 2021 yılında ise iNEXT ve i4 modelleri geliyor. Ayrıca plug-in (şarjlı) hibrit versiyonlarına sahip BMW, 3 Serisi, 7 Serisi, ve BMW X5 modellerinin yanı sıra, bu yıl X3’ün plug-in hibrit modeli de geliyor. Uzatılan elektrik menzilleri ile dikkat çeken bu modellerin yanına, yaz sonu itibariyle 5 Serisi ve 2 Serisi Active Tourer modelleri de eklenecek. Önümüzdeki yıldan itibaren ise BMW X1 ve BMW 3 Serisi Touring modelleri de şarj edilebilir hibrit modelleri ile tercih edilebilecek.

YENİ MARKALARIN TEK ŞANSI İÇ PAZAR

- BMW Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Pieter Nota, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Nota, Tesla veya Türkiye gibi ülkelerin geliştirdiği yeni nesil elektrikli araç markalarının durumuna ilişkin, “Biz otomobil konusunda uzmanız. Yani sürüş dinamiklerini çok iyi biliyoruz. Bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Tesla gibi yeni nesil markalar sadece elektrikli araç geliştiriyor. Tecrübeleri sınırlı. Elon Musk, otomobil işine başka alanlardan gelir aktarmaya çalışıyor. Buna rağmen büyük zararda. BMW’den örnek vermek gerekirse, biz dizel ve benzinli otomobil satışından kazandığımız paraları elektrik teknolojisine yatırıyoruz. Yani bizim bir zararımız yok. İleride elektrikli araçlar yaygınlaşınca o alandaki kârlılığımız artacak. Kendi otomobil markasını geliştiren ülkeler için tek söyleyeceğim şey ise eğer güçlü iç pazar şansları olursa bir şansları olur. Aksi takdirde rekabette işleri çok zor” yorumunu yaptı.

GELECEĞİN SPOR OTOSU

NEXTGEN organizasyo-nunda BMW’nin geleceği ile ilgili önemli fikirler veren otomobillerden birisi de dünya tanıtımı yapılan Vision M NEXT oldu. BMW’nin elektrikli spor otomobil geleceğine ışık tutan modeli Vision M NEXT, tamamen sürücü odaklı olarak tasarlanmış. 2018 yılında ilk kez tanıtılan BMW Vision iNEXT ile birlikte sergilenen model Alman markanın gelecekteki yeni M Serisi modellerinin ilk örneği. Öncüsü i8’e benzer bir tasarıma sahip olan Vision M Next, tıpkı i8’de olduğu gibi hibrit motora sahip. Vision M NEXT, spor otomobil tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen BMW M1’e de göndermelerde bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit olarak tasarlanan model, 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrikli motorları ile toplamda 600 beygir güç üretiyor. 300 km hıza ulaşan aracın 0-100 km/s hızlanması ise sadece 3 saniye. Araç şehir içinde sadece elektrikli olarak 100 km menzile sahip.