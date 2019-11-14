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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.11.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Bitlis'te 2 bin 300 ton bal üretildi

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Bitlis'te 2 bin 300 ton bal üretildi

Yüksek rakımlı yaylalarda söğüt dallarından yapılan özel kovanlarda elde edilen kara kovan balı, kent ekonomisine 70 milyon liralık katkı sağladı.

Bitlis'te nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda 2 bin 300 ton bal üretildi. İlkbaharda zengin floraya sahip 3 bin rakımlı yaylalara bırakılan kovanlarda üretilen kara kovan balı, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak hazırlanıyor.
Kentte bin 350 arıcı, yaklaşık bir aydır devam eden hasatta 2 bin 300 ton bal elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kara kovan balının hasat döneminin sona erdiğini söyledi. Kentin bal üretiminde ülkede önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Çelik, şöyle dedi:

"Ülkemiz, Avrupa'da bulunan endemik türlerin çoğuna sahip. Türkiye'nin endemik bitki türü yaklaşık 4 bin olarak bilinmekte. Bunlardan yaklaşık 400'ü Bitlis'te bulunuyor. İlimiz bal üretiminde önemli yere sahip. Yıllık bal üretimi 2 bin 300 ton. 200 ton bal mumu üretimimiz var. Arı ürünlerinden propolis, arı sütü ve polen üretimimiz de var. Bunların ilimize toplam katma değeri yaklaşık 70 milyon lira."

Kentte üretilen balın coğrafi işaret alması için de çalışma başlattıklarını anlatan Çelik, kaliteli bal için sık sık kontroller yaptıklarını kaydetti. Bal Üreticileri Başkanı Ferhat Naci Ersan da bal hasadına mevsimsel şartlardan dolayı bu yıl geç başlandığını söyledi. Ersan, üretilen balın hem yurt içinde hem de yurt dışında rağbet gördüğünü ifade etti. 

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