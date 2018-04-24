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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Bitkisel yağ sektörü kota kararından memnun

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Bitkisel yağ sektörü kota kararından memnun

Bitkisel yağ sanayicileri sektörü Bosna Hersek'ten gümrük vergisiz ayçiçeği tohumu ithalatını 75 bin tonla sınırlandıran düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'ten ithalata getirilen kotanın sektör için umut verici bir adım olduğunu söyledi. 

Söz konusu ülkeden gerçekleştirilen gümrük vergisiz ithalatın piyasada fiyat dengesizliği yarattığını ve haksız rekabete yol açtığını belirten Büyükhelvacıgil, yakın zamanda yürürlüğe giren düzenlemeyle ithalatın sınırlandırıldığını bildirdi. 
Büyükhelvacıgil, sektör olarak uygulamanın bundan sonra revize edilmesini ve kota rakamının daha da aşağıya çekilmesini beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Bu durumda bile 75 bin ton ham ayçiçeği yağı elde edecek, 180 bin ile 200 bin ton ayçiçeği tohumu işleyen tesisimizin olumsuz etkilenmeye devam edeceğini söylemek mümkün. Sektörümüzde ham yağ ihtiyacının ülkemizde kırılarak karşılanması hem katma değer açısından hem de yan sanayilere yapacağı katkı açısından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Bosna Hersek'e getirilen kotanın iyi bir başlangıç olduğunu ancak önümüzdeki dönemde yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle uygulamanın yakın takibe alınmasını ve süreç içinde kota rakamlarının daha da aşağıya çekilmesini bekliyoruz." 

Sektör olarak kota miktarlarının tarife kontenjanı dağılımını da merakla beklediklerinin altını çizen Büyükhelvacıgil, söz konusu kontenjanlar dağıtılırken, sektörün kapasite kullanım oranlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. 

Büyükhelvacıgil, "Ekonomi Bakanlığımızın, yerli bitkisel yağ sektörünün gelişimini önemsediğini gösteren bu ilk adımı bizim için motive edici bir düzenleme olmuştur. Sektör için moral kaynağı olan bu düzenleme için tüm yetkililere bir 

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