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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.11.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belirlendi

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Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belirlendi

Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 50 lira, nar, şeftali ve nektarin için 80 lira, zeytin için 33 lira olarak uygulanacak.

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine biyolojik-biyoteknik yöntemler kullanan ve kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri belli oldu.

Bakanlığın "Bitkisel Üretimde Biyolojik/Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulaması Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile doğal dengenin korunması için biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, açık alanda turunçgilde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon ve tuzak kullanımı için dekar başına 80 lira, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı bu ürüne sahip olup da sadece feromon kullanan üreticilere ise 30 lira destek ödemesi yapılacak.

Örtü altı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) üretimde biyolojik mücadele için dekar başına 400 lira, biyoteknik mücadelede ise feromon ve tuzak kullanan üreticilere 120 lira, domates güvesine karşı sadece feromon kullananlara 60 lira destek verilecek.

Açık alanda domates üretiminde feromon ve tuzak kullananlar dekar başına 50 liralık, domates güvesine karşı sadece feromon kullananlar ise 30 liralık destekten faydalanacak.

Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 50 lira, şeftali ve nektarin için 80 lira, zeytin için 33 lira olarak uygulanacak.

Nar üreticilerine biyolojik mücadele kapsamında dekar başına 50 lira, biyoteknik mücadele çerçevesinde de 80 lira destek sağlanacak.
Bu arada, 8 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de aynı başlıkla yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI DESTEKLERİ

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahibi veya yetkilisi, 22 Kasım mesai bitimine kadar ilgili bakanlığın geminin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Yeni tebliğin yayımlanmasıyla 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de aynı başlıkla yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

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