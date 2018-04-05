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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
05.04.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

Bitkisel üretimde Antalya ilk sırada

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Bitkisel üretimde Antalya ilk sırada

ANTALYA’nın binlerce yıllık tarihinde tarımın yer aldığını ifade eden sektör temsilcileri, “İnsanlığın ve uygarlığın başlangıcı tarımdır. Tarımını ve doğasını ihmal eden, ikincil gören ve nihayet itibarsızlaştıran hiçbir toplumun geleceğinde medeniyet ve uygarlıktan bahsedilemez. Antalya, yaklaşık 25 milyar dolarlık bir milli gelir üretiyor. Bunun yüzde 10’unu tarımsal üretim ve yüzde 20’si ise tarımsal ticaretten geliyor. Yine Antalya’daki toplam ticaretin yarısından fazlası tarımla ilgilidir. Bitkisel üretimde yüzde 7.5 ile Antalya Türkiye birincisi. Bu üretimin neredeyse tamamı örtü altı sebze ve meyveden oluşuyor. Yapılan tarımsal üretim, Türkiye ortalamasının üzerinde teknik ve uzmanlık gerektiriyor” dedi.

Antalya’nın tarımsal üretim ve ticaret yapısı gereği yaratılan istihdamın, yerinde istihdam olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, “Ayrıca yoğun ve nitelikli emek de gerektiriyor. Yani tarım sayesinde kent merkezine yığılma önleniyor, kırda yaşamayı özendiren ve yöresel üretimi motive eden bir sektör oluşuyor. Kentin hem istihdam, hem üretim, hem de ticaretinin yüzde 30’dan fazlasını tarım oluşturuyor. Tarımın bu payı, işlevselliği ve etkiliği bakımından Antalya’nın diğer 3’te 2’sinden daha yaygın ve kapsayıcı niteliktedir. Adeta kentin tüm kılcal damarlarına nüfuz ediyor. Yani kentin kırsalından merkezine yaşayan tüm insanlarına doğrudan dokunan ve etkileyen bir yapıdadır. Antalya’nın tarımsal yapısı, Türkiye’ye örnek bir model oluşturmak bakımından elverişli bir konumdadır. Çünkü gittikçe 12 aya yayılan bir üretime, ticarete ve ihracata sahipken; tarımsal istihdamda da Türkiye ortalamasının üzerinde bir yoğunluğa ve kayıtlılığa sahip. Örneğin Türkiye’de 5’te 1 olan tarımsal istihdam payı Antalya’da 3’te 1’dir ve kayıtlı istihdam oranında da ülkemiz ortalamasının iki kat üzerinde bir orana sahip bulunuyor” diye konuştu.

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