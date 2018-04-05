Bitkisel üretimde Antalya ilk sırada
ANTALYA’nın binlerce yıllık tarihinde tarımın yer aldığını ifade eden sektör temsilcileri, “İnsanlığın ve uygarlığın başlangıcı tarımdır. Tarımını ve doğasını ihmal eden, ikincil gören ve nihayet itibarsızlaştıran hiçbir toplumun geleceğinde medeniyet ve uygarlıktan bahsedilemez. Antalya, yaklaşık 25 milyar dolarlık bir milli gelir üretiyor. Bunun yüzde 10’unu tarımsal üretim ve yüzde 20’si ise tarımsal ticaretten geliyor. Yine Antalya’daki toplam ticaretin yarısından fazlası tarımla ilgilidir. Bitkisel üretimde yüzde 7.5 ile Antalya Türkiye birincisi. Bu üretimin neredeyse tamamı örtü altı sebze ve meyveden oluşuyor. Yapılan tarımsal üretim, Türkiye ortalamasının üzerinde teknik ve uzmanlık gerektiriyor” dedi.
Antalya’nın tarımsal üretim ve ticaret yapısı gereği yaratılan istihdamın, yerinde istihdam olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, “Ayrıca yoğun ve nitelikli emek de gerektiriyor. Yani tarım sayesinde kent merkezine yığılma önleniyor, kırda yaşamayı özendiren ve yöresel üretimi motive eden bir sektör oluşuyor. Kentin hem istihdam, hem üretim, hem de ticaretinin yüzde 30’dan fazlasını tarım oluşturuyor. Tarımın bu payı, işlevselliği ve etkiliği bakımından Antalya’nın diğer 3’te 2’sinden daha yaygın ve kapsayıcı niteliktedir. Adeta kentin tüm kılcal damarlarına nüfuz ediyor. Yani kentin kırsalından merkezine yaşayan tüm insanlarına doğrudan dokunan ve etkileyen bir yapıdadır. Antalya’nın tarımsal yapısı, Türkiye’ye örnek bir model oluşturmak bakımından elverişli bir konumdadır. Çünkü gittikçe 12 aya yayılan bir üretime, ticarete ve ihracata sahipken; tarımsal istihdamda da Türkiye ortalamasının üzerinde bir yoğunluğa ve kayıtlılığa sahip. Örneğin Türkiye’de 5’te 1 olan tarımsal istihdam payı Antalya’da 3’te 1’dir ve kayıtlı istihdam oranında da ülkemiz ortalamasının iki kat üzerinde bir orana sahip bulunuyor” diye konuştu.
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