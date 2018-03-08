Bitkisel üretim değeri arttı

Türkiye'de bitkisel üretim değeri geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artarak yaklaşık 135,2 milyar liraya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerlerini açıkladı.

Buna göre, bitkisel üretim değeri geçen yıl 2016 yılına göre yüzde 15 artarak 135,2 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri yüzde 19,6 yükselerek 55,5 milyar lira, sebze üretim değeri yüzde 6,7 artarak yaklaşık 33,8 milyar lira, meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri de yüzde 16,1 artarak yaklaşık 45,9 milyar lira oldu.

Geçen yıl Türkiye'de durum buğdayının fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artarak 0,89 lira, nohutun fiyatı yüzde 48,4 artarak 5,46 lira, yağlık ayçiçeğinin fiyatı yüzde 15,2 artarak 2,22 lira, patatesin fiyatı yüzde 11,2 artarak 0,71 lira, çeltiğin fiyatı da yüzde 26 artarak 1,92 liraya çıktı. Söz konusu dönemde kırmızı mercimeğin fiyatı ise yüzde 6,7 azalarak 2,33 liraya düştü.

Kuru soğan fiyatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 25,7 azaldı. Sofralık domates fiyatı yüzde 8 yükselerek 1,35 liraya, sofralık salatalık fiyatı yüzde 17,4 artarak 1,32 liraya ve dolmalık biber fiyatı yüzde 9,5 artışla 1,5 liraya çıktı. Taze soğan fiyatı yüzde 3,4 azalarak 2,11 liraya, kuru sarımsak fiyatı da yüzde 6,1 azalarak 5,66 liraya geriledi.

Öte yandan, sofralık zeytin fiyatı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 7,8, limon fiyatı da yüzde 9 arttı. Fiyat artışları, sofralık çekirdekli üzümde yüzde 6, kirazda yüzde 15, kayısıda yüzde 13,1 oldu. Sert kabuklu meyvelerden fındığın fiyatı ise yüzde 5,7 azalış gösterdi.

Yaş çay fiyatının da geçen yıl 2016'ya göre yüzde 13 artışla 2 lira olduğu belirlendi.



