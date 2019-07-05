Bitkisel sütçüler ihracat yolunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitkisel sütçüler ihracat yolunda
GeriEkonomi Bitkisel sütçüler ihracat yolunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ceyhun KUBURLU/İLHAM VEREN ŞİRKETLER
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bitkisel sütçüler ihracat yolunda

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Bitkisel sütçüler ihracat yolunda

Cem Telvi ve Yusuf Romano, Türkiye’nin ilk bitkisel süt markasını yarattı. ‘Fomilk’ markasıyla fındık, badem ve soya sütü üreten girişimciler, yeni ürünlerle markalarını büyütmeyi planlıyorlar. Ürünlerinin bu yıl ihracatına da başlayacak olan ortaklar, yıl sonunda 6 milyon liralık ciro hedefliyor.

SON yıllarda badem, fındık ve soya sütü tüketimi hızla artmaya başladı. Bunda da ithal markalar öne çıkıyordu.

İki girişimci Cem Telvi ve Yusuf Romano bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için çalışmalara başladı. Sonunda Fomilk markası ortaya çıktı. Bugün birçok market zincirinde satılan ürünlerin yıl sonuna kadar yurtdışına da satılacağını anlatan Cem Telvi, markanın kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı:

8 AYDA RAFA GİRDİ

“Ailem 30 yılı aşkın bir süredir fındık ticaretiyle uğraşıyor. Halen Türkiye’nin en çok fındık ihracatı gerçekleştiren ilk on şirketinden biri. Ortağım ve aynı zamanda yakın dostum olan Yusuf Romano’nun ailesi ise dört nesildir süt sektörünün içinde. Ezine’de peynir üretimiyle bu alanda faaliyet göstermeye başlayan aile, bugün dünyanın farklı yerlerinde üretim yapıyor. Asya, Ortadoğu, Türkiye ve Kıbrıs’ta toplam 5 üretim tesisiyle süt ve türevlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Dostlarımızla bir gün evde sohbet ederken kullandığımız yabancı bir bitkisel sütten yola çıkarak böyle bir üretimi Türkiye’de, Türkiye’ye ait bir markayla yapmanın ne kadar doğru olup olamayacağını konuştuk. Dünya fındık tüketiminin yüzde 70’e yakını Türkiye’den karşılanıyor. Fındık ülkesiyiz ama fındık sütünü ithal ediyoruz. ‘Biz neden bu alanın ilk yerli üreticisi olmayalım’ dedik ve araştırmaya başladık. Her ikimiz de okullarımızı bitirdikten sonra aile şirketlerimizde çalışıyorduk. Dolayısıyla birimiz fındık başta olmak üzere yemişi, diğerimiz süt ve süt ürünlerini çok iyi biliyordu. İlk olarak fındık sütü ile Ar-Ge çalışmalarına başladık. Üretim tecrübemiz ve donanımlı tesislerimiz bizi bu girişime yüreklendirdi. Fabrikalarımız ufak birkaç yatırımla Fomilk üretimine uygun hale getirildi. İlk konuşmamızdan yaklaşık 8 ay sonra ilk Fomilk’ler raflarda yerini aldı.

2 AYRI ÜRETİM TESİSİ

2019 yılının sonunda 350 bin litre üretim, 6 milyon TL ciro hedefiyle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde başlayacak ihracatla birlikte ciromuzun 5’inci yılın sonunda 30 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Fomilk’in orijinal ve şekersiz olmak üzere fındık sütü, badem sütü, soya sütü ve hindistan cevizi sütü çeşitleri bulunuyor. Tekirdağ ve Karaman’daki üretim tesislerini kullanıyoruz. Yemişlerin öğütülmesi, süt haline gelmesi, dolum ve paketleme bu 2 ayrı tesiste gerçekleştiriyor.

Fomilk olarak Türkiye’nin bitkisel bazlı tüketici ürünleri markası olmayı hayal ediyoruz. Bitkisel sütlerimizi yeni ürünlerle destekleyerek ve yeni kategorilerle geliştirerek bu ürünleri daha geniş kitlelerin tüketim alışkanlıkları arasına sokmayı amaçlıyoruz. Yakın zamanda başlayacak ihracatla da Türkiye’nin ilk yerli bitkisel sütü Fomilk’i dünya pazarlarında göreceğimize inanıyoruz.”

TÜRKİYE’DE TÜKETİM HIZLA ARTIYOR

- TÜRKİYE’de 2017 yılında 1 milyon 200 bin litre bitkisel süt tüketildiğini anlatan Cem Telvi, şöyle konuştu: “Türkiye dünyadaki yeme-içme trendlerini 4-5 yıl geriden takip eden bir ülke... Bitkisel süt ve bitkisel süt ürünleri, dünyada hızla büyüyen, en ivmeli sektörlerden biri. Sadece hayvansal ürün tüketmek istemeyenlerin değil, laktoz intoleransı olan, sağlığına önem veren, kendine dikkat eden, aşina olduğumuz tatlarla yeni lezzetlere ve yeme-içme trendlerine açık, heyecanlı, enerjik bir kitle var. Dolayısıyla öncüsü olduğumuz sektörün hızla büyüyeceğine inanıyoruz.”

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM ATAĞI BAŞLADI

EV tekstilinde Avrupa’nın birinci, dünyanın da dördüncü büyük ihracatçısı ve üreticisi olan Türkiye, 500 bin kişiye istihdam sağlayan sektörün mevcut konumunu daha da güçlendirmek için yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Şerafettin Demir, Türkiye’de ev tekstilinin pazar büyüklüğünün 13 milyar dolar olduğunu söyledi. İç pazarın 6 milyar dolar, ithalatın 2 milyar ve bavul ticaretiyle birlikte ihracatın 5 milyar dolar olduğunu söyleyen Demir, en büyük ihracat pazarının ise yüzde 45 ile Avrupa olduğunu belirtti. Avrupa’nın arkasından Türkiye için en önemli ikinci pazarın ABD olduğuna işaret eden Demir, bu ülkeye özellikle çarşaf ve havlu ihracatının çok yoğun olduğunu anlattı. Türkiye’nin toplamda 172 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Demir, “Ev tekstili ihracatını diğer büyük sektörlerden ayıran en önemli detaylardan bir tanesi yerli üretimin miktarı. Bizim girdilerimizin sadece yüzde 30’u ithal. Dolayısıyla yüzde 70 katma değer yaratıyoruz”dedi.

OTEL YATIRIMLARI 2 BİN 397 EK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

KONAKLAMA yatırımlarında yılın ilk 4 ayında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya, İstanbul ve Muğla, en fazla yatırım talebi gören ilk üç il oldu. Toplamda 1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2 bin 397 yeni ek istihdam sağlanacak. Konaklama yatırımlarında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya ve İstanbul’dan sonra son iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri olan Trabzon’da yatırım iştahı dindi. Karadeniz Bölgesi´ne yapılan yatırımlar da yavaşladı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Yatırım Teşvik Belgelerine” ilişkin verileri il bazında araştırdı. Buna göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. En bazla yatırım teşviği sıralamasında son iki yıldır Antalya ve İstanbul´dan sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon´da bu yıl 4 ayda hiç başvuru olmaması dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde Trabzon’da 4 otel projesi için başvuru yapılmıştı. Tüm Karadeniz Bölgesi genelinde geçen yıl aynı döneminde 11 proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı 5´te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sıraya otururken, İstanbul 8 otel ile ikinci, Muğla 6 otel ile üçüncü sırada yer aldı.

 

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bayiler birer birer güncelledi! İşte yeni otomobil fiyatları
Moody’s Çin’in kredi notunu ve görünümünü teyit etti
Eğribel Tüneli'nde kazı bitti
1.7 milyon liralık taksi plakası 875 bin liradan satışa sunulacak