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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.04.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Bitfinex ile Bitcoin 5,300 doların altına indi

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Bitfinex ile Bitcoin 5,300 doların altına indi

ABD New York Başsavcılığının, kripto para birimi platformu Bitfinex'in Tether stablecoin ile piyasada oluşan 850 milyon dolar eksiği kapatmaya çalıştıklarını iddia etmesiyle piyasa genelinde genel bir düşüş görülürken Bitcoin 5,300 doların altına geriledi.

Söz konusu iddia kapsamında, Bitfinex'in Tether ile piyasada oluşan 850 milyon dolarlık açığı müşteri ve şirket fonlarıyla kapatmaya çalıştığı belirtildi. Olayın 2018 yılında olduğunu fakat incelemeler devam ederken halka duyurulmadığını vurgulayan New York Başsavcısı Letitia James, New York eyaleti, sanal para birimleri ile çalışan şirketlerin yasalara uygun olmasını talep ediyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.09 düşüşle 5,280 dolara geriledi ve 93 milyar 288 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,135 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 12.81, yüzde 2.67, yüzde 1.84, yüzde 1.72, yüzde 1.67, yüzde 0.56, yüzde 0.55, yüzde 0.17 ve yüzde 0.04 ile sırasıyla yalnızca Digitex Futures, Crypto.com Chain, USD Coin, TrueUSD, Paxos Standard Token, Maximine Coin, Gemini Dollar, Insight Chain ve Crypto.com yükseldi.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde etkili olan düşüş eğiliminde ise yüzde 5.62 ile en çok Cardano değer kaybetti.

Piyasadaki görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.5 düşüşle 170 milyar 244 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 653 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.09

Ethereum yüzde 5.18

Ripple yüzde 2.41

Bitcoin Cash yüzde 4.19

Litecoin yüzde 1.25

EOS yüzde 2.70

Binance Coin yüzde 1.17

Tether yüzde 1.09

Stellar yüzde 4.83

Cardano yüzde 5.62 düştü.

 

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