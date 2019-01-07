Bitcoin'in kalbi İstanbul'da atacak
İstanbul çok yakında dünyanın en büyük Blockchain ve kripto para konferanslarından birine ev sahipliği yapacak.
20 Şubat 2019'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan Blockchain Economy Summit İstanbul konferansına Blockchain ve kripto para alanından dünya çapında ünlü isimler katılacak.
Ünlü milyarder Tim Draper, Wall Street analisti Tom Lee, Liberland Devlet Başkanı Vit Jedlicka ile IOTA'nın kurucularından Serguei Popov, etkinlikte yer alacak olan önemli isimlerden.
Konferansa 40'ı aşkın ülkeden 5000'in üzerinde katılımcı bekleniyor.
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