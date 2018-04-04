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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
04.04.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

“Bitcoin'e yatırımın Çiftlikbank'a yatırımdan farkı yok”

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“Bitcoin'e yatırımın Çiftlikbank'a yatırımdan farkı yok”

Sanal para birimi bitcoin, sert yükselişi ve düşüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, uyarılar ise peş peşe geliyor. Bitcoin'e yatırım trendini değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, “Bitcoin, Çiftlikbank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Bitcoin'e yatırım yapılması sakıncalı” diye konuştu.

Sanal para birimleri ile ilgili tartışmalar sürerken, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık'tan bu konuda önemli uyarılar geldi.

Bitcoin, 1600'lü yıllardaki lale soğanı gibi bir balon ve her an patlayabilir”

Bitcoin'i yatırım aracından ziyade 1600'lerdeki lale soğanı örneğine benzeten Eliaçık, şöyle konuştu: “Bitcoin sanal para tanımına dâhil olan ancak tam karşılığı olmayan ve mevzuatta da tanımı yapılmamış bir kripto para. Dolayısıyla bitcoin'i yatırım aracından ziyade 1600'lü yıllarda lale soğanı örneğine benzetiyorum. Lale soğanı için insanlar o dönemlerde ‘Bugün alırsam yarın kazançlı çıkarım' diyordu ancak balon patladığında alıcısı kalmadı ve bu nedenle de yatırım yapan insanlarda yıkıcı etkisi oldu. İşte bitcoin'i de aynı bu etkiyi yaratacak bir araç olarak değerlendiriyorum. Bitcoin de lale soğanı örneğinde olduğu gibi her an patlayabilir.”

“Sanal para birimlerini yatırım aracı olarak görmek sakıncalı”

Bitcoin'in finansal bir ürün, hizmet ya da para olmadığını vurgulayan Eliaçık, “Bitcoin bunların tamamen dışında yer alıyor ve dolayısıyla ayrı bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor. Bitcoin, Çiftlikbank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Esasen bitcoin'e yatırım yapmanın Çiftlikbank'a yatırımdan farkı yok. Tüm bu nedenlerden ötürü sanal para birimlerine yatırım yapılmasına da sıcak bakmıyorum ve sakıncalı buluyorum” diye konuştu.

“Ülkemize değer katacak alanları anlatmamıza engel oluyor”

Finansal teknoloji şirketleri olarak tek bir işe odaklandıklarını ve o işi erişilebilir yapmaya çalıştıklarını ifade eden ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, bu çabanın çok daha fazla önemsenmesi gerektiğini şu sözlerle açıkladı: “Elektronik para ve ödeme kuruluşları olarak Dünya Bankası araştırmalarına göre Türkiye'de herhangi bir finansal hizmet kullanmayan ve hesabı olmayan 25 milyondan fazla kitleye erişerek onları finans dünyasının içine çekmeye çalışıyoruz. Tamamen BDDK'ya tabi olarak faaliyetlerini sıkı düzenlemeler çerçevesinde yürüten şirketleriz. Yeni finansal hizmetlerin kullanılması ve bu sayede dünya ile rekabet etme koşullarına erişimin mümkün olabilmesi için neler yapabileceğimizi anlatabileceğimiz böylesi bir dönemde bitcoin gündemde gereksiz derecede fazla yer tutuyor. Kripto para dünyası çok geniş ve hem fintekler hem de son kullanıcılar açısından farklı fırsatları barındırıyor. Bununla birlikte bu dünyayı sadece bitcoin ekseninden, yatırım amaçlı görmek doğru değil. Bitcoin'in çok daha olumlu ve ülkemize katma değer sağlayacak alanları ortaya çıkarmamıza ve anlatmamıza engel olduğunu düşünüyorum.”

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