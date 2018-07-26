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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
26.07.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Bitcoin’e Hindistan hamlesi

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Bitcoin’e Hindistan hamlesi

Kripto para birimleri piyasalarında dün görülen artış eğiliminin ardından, Hindistanda kripto para birimlerinin elektronik ödeme sistemleri d?hilinde kullanılabileceği haberinin ardından en büyük ilk 10un altısı artarken, Bitcoin geriledi.

KRİPTO para birimleri piyasalarına karşı bir süredir sert tavrını koruyan Hindistan yönetimi spor etkinliklerinde bahis oynanmasını yasallaştırmaya hazırlanırken, kripto para birimlerinin bu kapsamda elektronik ödeme sistemi olarak kullanılmasını da araştırıyor.

Açıklamaların ardından Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.09luk bir düşüşle 8,204 dolara gerilerken, 140 milyar 885 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 46.8ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısı artarken, yüzde 13.01 ile en çok Stellar yükseldi. En büyük ilk 100den ise yalnızca 38i gerilerken, en fazla düşüş yüzde 9.14 ile 69uncu sıradaki MOACta görüldü.

Piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi dünkü artış eğilimini korudu ve 301 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 471 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler; 

Bitcoin yüzde 1.09

Bitcoin Cash yüzde 1.54

EOS yüzde 1.19

Litecoin yüzde 0.40 gerilerken

Ethereum yüzde 0.26

Ripple yüzde 1.17

Stellar yüzde 13.01

Cardano yüzde 0.41

IOTA yüzde 0.45

Tether yüzde 0.70 arttı.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.07.2018-2)
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