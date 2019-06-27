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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
27.06.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Bitcoin’de 17 ayın zirvesi

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Bitcoin’de 17 ayın zirvesi

Küresel kripto para birimleri adaptasyonundaki artışın etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Çarşamba günü 22:59'da 13 bin 793 dolar ile yılın rekor düzeyini gördükten sonra 12 bin 505 dolara kadar çekildi.

Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından kripto para birimleri adaptasyonunun artacağı yönündeki beklentilerle Bitcoin’deki tırmanış hız kazandı. Libra'ya yönelik olumlu açıklamaların yanında, söz konusu yeniliğin incelenmesi gerektiği yönündeki gelişmeler piyasalarda karışık bir seyrin görülmesine sebep oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in Libra'yı dikkatlice inceleyeceğini söyledi. Powell Libra'nın bütün ayrıntılarıyla inceleneceğini ve tüketicinin korunması kapsamında muhtemelen oldukça yüksek standartlara tabii tutulacağını belirtti. (Librayı) Dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Libra'nın kapsamı göz önüne alındığında, yatırımcının korunması açısından beklentilerimizin oldukça yüksek olacağını düşünüyorum diyen Powell, Libra'yı denetleyecek otoritelerin birden fazla yerde bulunacağını söyledi.

Powell'ın yanında ABD Senatosu Bankacılık Komitesi de Libra'ya ilişkin Temmuzda bir oturum düzenleneceği duyurmuştu.

Gelişmelerin ardından Çarşamba günü TSİ 22:59da 13 bin 793 dolar ile son 17 ayın en yüksek düzeyini gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.15 düşüşle 12 bin 505 dolara geriledi ve 222 milyar 380 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,290 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 86'sı düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 27.32 ile 77'nci sıradaki Energi öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 12.99 ile en çok Bitcoin SV düştü.

Söz konusu düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 26 Haziran TSİ 23:27'de 386 milyar 621 milyon dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 3.4 düşüşle 352 milyar 471 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 126 milyar 770 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.15

Ethereum yüzde 2.23

Ripple yüzde 10

Bitcoin Cash üzde 4.58

Litecoin yüzde 7.49

EOS yüzde 10.65

Binance Coin yüzde 6.28

Bitcoin SV yüzde 12.99

Tether yüzde 0.58

Cardano yüzde 3.70 düştü. 

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