Bitcoin yüzde 2.32 düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitcoin yüzde 2.32 düştü
GeriEkonomi Bitcoin yüzde 2.32 düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
29.05.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Bitcoin yüzde 2.32 düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitcoin yüzde 2.32 düştü

Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen dalgalanmalar devam ederken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.32 düştü.

Bloomber Galaxy Crypto Index, piyasanın en yüksek hacimli Bitcoin volatilesinin Nisan ayındaki yüzde 3.5 düzeyinden Mayıs ayında yüzde 4.5'e yükseldiğini ve söz konusu oranın, Aralık 2018'de görülen rekor düzey yüzde 4.2'nin üzerine çıktığını açıkladı. Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarına ilişkin şu yorumu yaptı:

Volatilenin yükselmesi fiyatlarda uç düzeylerin görüleceğine işaret eder. Piyasa bu durumda yatırımcının gözünde hafif esneyebilir.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.32 düşüşle 8,527 dolara geriledi ve 151 milyar 190 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yüzde 0.63 ile yalnızca Ripple yükselirken, yüzde 4.44 ile en çok Binance Coin düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 76'sı geriledi ve piyasadaki düşüşe yüzde 7.13 ile 77'nci sıradaki aelf öncülük etti.

Piyasadaki eksi yönlü hareketlerin etkisiyle piyasa hacmi 270 milyar doların altına inerken, son 24 saatte yüzde 1.8 düşüşle 266 milyar 896 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 85 milyar 133 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (Sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.32

2.Ethereum yüzde 1.82

4.Bitcoin Cash yüzde 2.04

5.EOS yüzde 1.05

6.Litecoin yüzde 2.59

7.Binance Coin yüzde 4.44

8.Tether yüzde 0.12

9.Stellar yüzde 1.18

10.Cardano yüzde 1.20 düşerken

3.Ripple yüzde 0.63 yükseldi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Araba kiraladı başına gelmeyen kalmadı! Boş senet imzalatıyorlar
BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu
BES'te önemli değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bu meslekler 10 yıl önce yoktu! İşte popüler olanlar ve en çok kazananlar