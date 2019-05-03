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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
03.05.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Bitcoin yılın rekorunu gördü

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Bitcoin yılın rekorunu gördü

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 14 Kasımdan bu yana ilk kez 6,145 dolar düzeyini gördükten sonra 5,790 dolara döndü.

Fidelity Investment'ın kripto para birimlerine yönelik kurumsal yatırımın gelecek dönemde artacağı haberinin ardından, Microsoft da blockchain ve yapay zeka teknolojilerinin kurumsal şirketlerdeki kullanımını kolaylaştırmak için yeni araçlar üzerinde çalışıldığını duyurdu. Microsoft'un ayrıca, söz konusu bulut merkezli blockchain hizmeti için ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase ile birlikte çalıştığı belirtildi. Microsoft'un yanında medyada ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook'un üzerinde çalıştığı iddia edilen stablecoin sistemi için bir ödeme sistemi altyapısı üzerinde Mastercard ve Visa ile işbirliği yaptığı haberleri yer aldı.

Gelişmelerin ardından 2019'un rekor düzeyi 6,145 doları gördükten sonra TSİ 13:47'de 6,078 dolara dönen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.03 artışla 5,790 dolardan işlem gördü. Kasım 2018'den bu yana ilk kez 100 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin piyasa hacmi de 102 milyar 373 milyon dolara yükseldi ve Bitcoin piyasanın yüzde 55.1'ini oluşturdu.

Toplam 18,115 adet piyasada işlem gören 2,146 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 birimi arasından son 24 saatte 77'si yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 23.67 ile 62'nci sıradaki ABBC Coin öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 7.46 ile en çok Litecoin değer kazanırken, piyasadaki gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 185 milyar 833 milyon dolar ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 57 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 6.03

Ethereum yüzde 4.74

Ripple yüzde 2.05

Bitcoin Cash yüzde 5.32

Litecoin yüzde 7.46

EOS yüzde 6.60

Binance Coin yüzde 4.33

Tether yüzde 0.52

Stellar yüzde 2.34

Cardano yüzde 2.85 yükseldi.

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