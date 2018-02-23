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Bitcoin yeniden yükselişe geçti

DHA
23.02.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

Çeşitli ülkelerden gelen düzenleme haberlerinin ardından tepki alım ve satımlarıyla piyasadaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin 10 bin dolar sınırında hareket ediyor. Bitcoin, dün akşam saatlerinde 24 saatli 7.19 düşüşle 9,962 dolara geriledikten sonra, sabah saatlerinde gelen alımlarla, 24 saatlik kaybı yüzde 8.24’ü bulmasınad karşın 10 bin 7 dolara döndü.

Toplam 8.679 adet piyasada işlem gören 1,519 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi ise 434 milyar 812 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin, 168 milyar 937 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.9unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 21 milyar 124 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişimler ise;

 

- Bitcoin yüzde 8.24

 

- Ethereum yüzde 8.73

 

- Ripple yüzde 7.67

 

- Bitcoin Cash yüzde 9.52

 

- Litecoin yüzde 10.80

 

- Cardano yüzde 8.50

 

- NEO yüzde 6.28

 

- Stellar yüzde 9.21

 

- EOS yüzde 4.92

 

- Dash yüzde 8.06 düştü.

 

 

 

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