Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde
GeriEkonomi Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
02.09.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında geçen hafta izlenen dalgalanmayla 9,500 doların altına kadar gerileyen piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 9,766 dolarla yeniden 9,500 doların üzerine yükseldi.

Küresel gelişmelere paralel olarak küresel hisse senedi piyasalarında izlenen dalgalanma, geçen hafta kripto para birimlerine de yansımış ve Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli altcoinlerde düşüşler izlenmişti. Buna paralel olarak Bitcoin 9,500 doların altına, piyasa hacmi de 250 milyar doların altına inmişti.

Söz konusu dalgalanmalar sürerken, ABD'li finans uzmanı ve Keiser Report isimli finans programının sunucularından Max Keiser, küresel finans sektörünün küreselleşmeden uzaklaştığını ve dolardaki genişlemenin azaldığını belirterek, mevcut durumun yalnızca Bitcoin ile desteklenebileceğini söyledi. Keiser Report isimli programda sunucu Stacy Herbert'ın yasal para birimlerinin çöküşü ve Çin'deki erimeye paralel olarak ticaret savaşının etkileriyle Bitcoin döneminin başladığı savına katılan Keiser, Bitcoinin güçlenerek bireysel olarak egemen olan birey gruplarının yükselişini destekleyeceğini savundu. Keiser ayrıca, dünyada süren bütün protestoların, yasal para birimleri ve bankalara yönelik olduğunu öne sürerek, Hong Kong'daki protestoların çözümü Bitcoin. Mısırdaki baskının çözümü Bitcoin. Bütün bu gruplar eylemler yapıyorlar; ancak, Bitcoin'in fiyatı düştüğünde bunu anlayacaklar ve biz de Bitcoin'in kolayca 100 bin dolar düzeyine çıkacağını göreceğiz dedi.

Bunun yanında küresel gelişmeler kapsamında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden anlaşmasız ayrılması (anlaşmasız Brexit) durumunda dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Birleşik Krallık merkezli bazı müşteri hesaplarını AB'de başka bir işletmeye taşımak zorunda kalabileceği uyarısı yaptı. Borsa tarafından müşterilere gönderilen notta anlaşmasız Brexit'in şirketin müşterilerine e-para hizmeti vermeyi zorlaştırabileceği belirtildi ve Brexit'e yönelik hazırlıkların devam ettiği vurgulandı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.32 artışla 9,766 dolara yükseldi ve 174 milyar 931 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 69.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,550 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimindeki dalgalanmalar devam ederken, son 24 saatte yüzde 0.84, yüzde 1.04, yüzde 0.78, yüzde 2.08 ve yüzde 1.83 ile sırasıyla Ethereum, Ripple, Binance Coin, EOS ve Stellar değer kaybetti.

En yüksek hacimli 100 birimden de son 24 saatte 66'sı düşerken, yüzde 7.53 ile en çok 93'üncü sıradaki Solve değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından Bitcoin'deki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 251 milyar 836 milyon dolarla yeniden 250 milyar doların üzerine yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 41 milyar 25 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.32

4.Bitcoin Cash yüzde 0.63

5.Litecoin yüzde 1.17

6.Tether yüzde 0.07

9.Bitcoin SV yüzde 1.54 yükselirken,

2.Ethereum yüzde 0.84

3.Ripple yüzde 1.04

7.Binance Coin yüzde 0.78

8.EOS yüzde 2.08

10.Stellar yüzde 1.83 düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ticaret savaşında tansiyon düşmüyor! ABD resmen yürürlüğe koydu
Yargıtay'dan önemli karar: Kredi çekenlerin o talebini reddetti
Nefes almaya ihtiyacımız var... Kibar Holding ve Hyundai Assan Başkanı Kibar’dan Hürriyet’e özel açıklamalar
Japonların Afrika anahtarı Türkler... Tosyalı’dan Japonya’da Afrika Çıkarması