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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.07.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 9,500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düzeltme hareketinin ardından Bitcoin 9,276 dolarla 9,500 doların altına inerken, son 24 saatte yüzde 1.03 artışla 9,625 dolarla yeniden 9,500 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin'deki söz konusu artışa rağmen Crypto Slate yazarı Ali Martinez, Bitcoin'in 12 saatlik grafikleri incelendiğinde piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin düşüş eğilime paralel olarak hareket ettiğini belirtti. Martinez, son 12 saatte Bitcoin'in söz konusu aralığın en düşük düzeyinden orta düzeye yükseldiğini fakat en yüksek düzeyi göremediğini vurgulayarak, grafik göstergelerinin Bitcoin'in gelecek 12 saat içinde yeniden en düşük düzeyine inebileceğine işaret ettiği uyarısını yaptı.

Gelişmelerin ardından Bitcoin, son 24 saatte 1.03 artışla 9,625 dolara yükseldi ve 171 milyar 764 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.5'ini oluşturdu.

Toplam 2,391 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.01, yüzde 0.97, yüzde 0.60 ve yüzde 0.63 ile sırasıyla Ripple, Binance Coin, EOS ve Bitcoin SV düştü. En büyük 100'den de son 24 saatte 51'i yükseldi ve yüzde 226.94 ile en çok 60'ıncı sıradaki UnlimitedIP değer kazandı.

Piyasadaki karışık seyre bağlı olarak piyasa hacmi 266 milyar 335 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 359 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.03

2.Ethereum yüzde 1.37

4.Litecoin yüzde 1.37

5.Bitcoin Cash yüzde 1.07

7.Tether yüzde 0.09

10.Stellar yüzde 0.18 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.01

6.Binance Coin yüzde 0.97

8.EOS yüzde 0.60

9.Bitcoin SV yüzde 0.63 düştü. 

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