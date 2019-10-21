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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarındaki yatay seyir, Facebook'un stablecoini (değeri sabit bir para birimine bağlı olan kripto para birimleri) Libra'ya yönelik eleştirilere paralel olarak sürerken, güvenlik yazılımları şirketi McAfee kurucusu John McAfee'nin Bitcoin öngörüsünü yükseltmesiyle Bitcoin son 24 saatte 8,239 dolarla yeniden 8 bin doların üzerine yükseldi.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün 23 Ekimde ABD Finansal Hizmetler Komitesinde soruları yanıtlayacağı oturum öncesi Libra'ya yönelik bir başka eleştiri de JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'dan geldi. Dimon, katıldığı bir konferansta Libra'yı asla gerçekleşmeyecek güzel bir fikir olarak tanımladı ve Şu an halihazırda stablecoinlerimiz var, yani bunu ilk onlar yapmıyor dedi.

Bunun yanında, bir süredir kripto para birimlerinin destekçisi olan John McAfee ise, piyasadaki yatay seyre rağmen Bitcoin değerinin 2020 yılı sonunda 2 milyon dolara ulaşacağını söyledi. McAfee, AIBCSummite verdiği röportajda şunları söyledi:

Rakamlara yeniden bakın. Eğer Bitcoin 2020 sonuna kadar 2 milyon dolara ulaşmazsa, o zaman matematiğin hatalı bir hayal kırıklığı olduğunu göreceksiniz. Doğruları konuşalım, şu an yalnızca 21 milyon Bitcoin var. Bunların yedi milyonu sonsuza dek kaybedildi ve Satoshi (Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto) de hayatta değilse, buna birkaç milyon daha ekleyin.

Libra'ya yönelik eleştirilere rağmen McAfee'nin yeni öngörüsüne paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.25 artışla 8,239 dolara yükseldi ve 148 milyar 346 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.7'sini oluşturdu.

Toplam 3,013 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.26 ve yüzde 0.07 ile yalnızca Tether ve Stellar değer kaybederken, en büyük 100'den de 68'si yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 15.27 ile 97'nci sıradaki Chiliz öncülük etti.

Söz konusu seyre paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.7 artışla 222 milyar 532 milyon dolara yükselerek 220 milyar doların üzerine ulaştı. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 55 milyar 43 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.25

2.Ethereum yüzde 1.35

3.Ripple yüzde 0.23

5.Bitcoin Cash yüzde 5.10

6.Litecoin yüzde 1.0

7.Binance Coin yüzde 0.31

8.EOS yüzde 0.77

9.Bitcoin SV yüzde 6.0 artarken

4.Tether yüzde 0.26

10.Stellar yüzde 0.07 düştü.

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