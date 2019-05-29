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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
29.05.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerinde

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Bitcoin yeniden 8,500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarında görülen düşüş eğilimi, tepki alımlarının etkisiyle yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 8,500 doların üzerine yükseldi.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen yüksek volatilitenin etkisiyle en yüksek hacimli 10 birimde görülen düşüş eğiliminin ardından piyasada yeniden artış görüldü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.28 artışla 8,720 dolara yükseldi ve 154 milyar 608 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.1'ini oluşturdu.

Toplam 2,212 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle yalnızca Tether gerilerken, en büyük 100'den de son 24 saatte 63'ü yükseldi ve son 24 saatte yüzde 41.60 ile en çok Bitcoin SV değer kazandı. Bitcoin SV, söz konusu artışla Stellar'ı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.2 artışla 275 milyar 684 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar 930 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.28

2.Ethereum yüzde 0.82

3.Ripple yüzde 6.04

4.Bitcoin Cash yüzde 4.09

5.EOS yüzde 1.90

6.Litecoin yüzde 1.89

7.Binance Coin yüzde 0.99

9.Bitcoin SV yüzde 41.60

10.Stellar yüzde 3.75 yükselirken

8.Tether yüzde 0.09 düştü.

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