Bitcoin yeniden 8 bin doların üzerinde

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin banka ve finansal ağlarının gözetimini yapan FSBnin G20 Zirvesinde yaptığı açıklamada, FSB olarak şu an kripto para birimlerinin küresel piyasa istikrarına bir tehlike oluşturduğunu düşünmüyoruz. Piyasa büyümeye devam ediyor; ancak, bu ilk değerlendirme, kripto para birimi varlıklarının düzenlenmiş finansal sistemin çekirdeğinde önemli ölçüde daha da yaygın olarak kullanılmasına bağlı olarak değişebilir denildi.

FSBnin açıklamaları ve tepki alımlarının da etkisiyle kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.24lük bir artışla 8 bin 338 dolardan işlem gördü. Bitcoin 141 milyar 141 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.3ünü oluşturuyor.

Toplam 1,565 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasından son 24 saatteÿyüzde 18.21lik bir artışla en çok Stellar yükselirken, listedeki genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 21 milyar dolara karşılık gelen yüzde 7.0 artarak 317 milyar 702 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18 milyar 45 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 8.24,

- Ethereum yüzde 5.53,

- Ripple yüzde 10.36,

- Bitcoin Cash yüzde 2.38,

- Litecoin yüzde 4.03,

- Cardano yüzde 17.12,

- NEO yüzde 14.78,

- Stellar yüzde 18.21,

- EOS yüzde 8.47 ve

- IOTA yüzde 7.48 arttı.